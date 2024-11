Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão usou as redes sociais para se declarar à filha durante viagem em família no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 6, Margareth Serrão usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem carinhosa para a filha, Virginia Fonseca. A família está desfrutando alguns dias de descanso na casa de praia da influenciadora e de Zé Felipe, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e hoje aproveitaram um passeio em um barco de luxo

Em seu perfil oficial no Instagram, Margareth compartilhou um registro ao lado da filha, enquanto aproveitavam o sol durante o passeio. "Neném de mamãe, sempre será minha menininha! @virginia ela é pequenininha mamãe", escreveu a matriarca na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs da dupla elogiaram a relação de mãe e filha. "Mãe espetacular, filha maravilhosa. O que mais encanta em vocês é essa união, esse amor, é essa ética que você passou para Virginia. Deus cuide sempre", declarou uma seguidora. "Neném da mamãe, como é bom", escreveu outra. "É muito amor", declarou mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Margareth Pimenta Serrão (@margareth_serrao)

Mãe de Virginia entrega lembrancinhas da festa de Maria Flor para fãs

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão decidiu retribuir o carinho dos fãs após a festa da neta, Maria Flor, que completou 2 anos no último dia 22. Assim que o evento chegou ao fim, a sogra do cantor Zé Felipe distribuiu bichinhos de pelúcias para quem estava no portão do local.

Em um vídeo compartilhado por Margareth nas redes sociais, ela aparece carregando algumas pelúcias do personagem Sansão, da Turma da Mônica, que faziam parte da decoração. No registro, é possível perceber que a avó das Marias recebe ajuda de um homem para conseguir alcançar os bichinhos mais altos.

"Vai tudo lá para fora, para a galera", diz Margareth Serrão, segurando diversos exemplares da pelúcia. A festa de Maria Flor ainda contou com inúmeras imagens de frutas, flores e um palco em formato de melancia. Confira o momento!