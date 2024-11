Virginia Fonseca faz tour em barco de luxo para passeio com a família

Virginia Fonseca curte passeio de barco com a família e impressiona ao mostrar os detalhes do local que tem quatro quartos de luxo

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao revelar como é o barco de luxo que escolheu para um passeio em família. Nesta quarta-feira, 6, ela levou a família toda para um passeio de barco no mar de Mangaratiba, Rio de Janeiro, e fez um tour pelo local.

Nas imagens, ela mostrou que o barco tinha quatro quartos luxuosos, uma banheira e três andares para acomodar todo mundo.

No passeio, Virginia teve a companhia dos três filhos, do marido, Zé Felipe, dos sogros, Leonardo e Poliana Rocha, e a mãe, Margareth Serrão.

Veja as fotos na galeria abaixo:

Virginia revela que bloqueou o marido

No programa Sabadou, do SBT, a apresentadora Virginia Fonseca foi questionada sobre a última briga que teve com o marido, Zé Felipe. Foi então que ela revelou que bloqueou o cantor e passou a se comunicar com ele exclusivamente pela assessoria após uma desavença.

Apesar de não revelar a data exata do “quebra-pau”, Virginia deixou entender que essa foi a briga mais recente com Zé Felipe. Durante o programa, ela explicou que a crise começou após ele descumprir um combinado: “A última discussão no Whatsapp, que não chegou a ser uma discussão, mas teve block, foi com o Zé, meu marido”, iniciou.

“Eu vou falar pra vocês. Um dia antes eu falei pra ele ‘Zé, nós amanhã vamos almoçar na casa dos seus pais’. Beleza, ok, tudo certo, combinamos. [Ele] Acordou cedo [no dia seguinte], e foi pra Talismã Digital. Falei ‘Beleza, te espero pra almoçar’. Estava esperando ele ou pra gente almoçar e ir pra casa dos pais dele ou ir almoçar lá”, ela contou.

No entanto, Zé partiu para casa dos pais sem avisar Virginia: “Zé Felipe muda a rota e vai direto pra casa do pai dele. E tudo bem, se ele tivesse me avisado. Ele ficou 50 minutos pra ir da Talismã Digital até a casa do pai dele. Ele teve 50 minutos pra pegar o celular. Sabe o que ele fez? Ele não avisou”, a influenciadora relatou indignada.

“Eu esperando ele pra almoçar, e ele já almoçando, e quem me avisou é que piora. Foi assessora dele”, Virginia contou que decidiu dar o troco no marido, que precisou se comunicar com ela através de sua assessora por duas semanas: “Agora acabou mesmo! O artista não pode mais falar com a esposa, é pela assessora agora que fala?”, disse.