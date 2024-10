Mãe de Virginia entrega lembrancinhas da festa de Maria Flor para fãs

Mãe de Virginia, Margareth Serrão retribuiu o carinho dos fãs após a festa de aniversário de Maria Flor e distribuiu lembrancinhas

Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão decidiu retribuir o carinho dos fãs após a festa da neta, Maria Flor, que completou 2 anos na terça-feira, 22. Assim que o evento chegou ao fim, a sogra do cantor Zé Felipe distribuiu bichinhos de pelúcias para quem estava no portão do local.

Em um vídeo compartilhado por Margareth nas redes sociais, ela aparece carregando algumas pelúcias do personagem Sansão, da Turma da Mônica, que faziam parte da decoração. No registro, é possível perceber que a avó das Marias recebe ajuda de um homem para conseguir alcançar os bichinhos mais altos.

"Vai tudo lá para fora, para a galera", diz Margareth Serrão, segurando diversos exemplares da pelúcia. A festa de Maria Flor ainda contou com inúmeras imagens de frutas, flores e um palco em formato de melancia.

A aniversariante aproveitou a data especial com um vestido amarelo, semelhante à vestimenta da personagem Magali, enquanto Virginia, Zé Felipe e Maria Alice, primogênita do casal, usaram looks em tom de vermelho. José Leonardo, o caçula da família, surgiu com uma roupinha verde, fazendo alusão ao Cebolinha.

Mais cedo, a influenciadora digital compartilhou com os seguidores um vídeo completo exibindo novos detalhes do evento, feito especialmente para a herdeira. "Ontem foi dia de comemorar a vida da nossa Floflo!!! Preparamos uma festa linda e Deus esteve presente em cada detalhe... Floflo pegou uma gripezinha chata mas mesmo assim curtiu muito o aniversário com toda família e amigos!!", escreveu Virginia em um trecho da legenda.

