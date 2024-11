Larissa Manoela mostra fotos de viagem especial com André Luiz Frambach

Larissa Manoela mostrou em suas redes sociais algumas fotos da viagem especial pela Tailândia ao lado do marido André Luiz Frambach

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem mais do que especial na Tailândia ao lado do marido André Luiz Frambach.

Neste sábado, 16, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da viagem. É possível ver que Lari escolheu uma roupa típica do país para visitar os principais pontos turísticos do local.

"Quero colocar em um potinho cada dia vivido aqui, e agora?", escreveu ela na legenda da publicação.

O último trabalho de Larissa Manoela foi como a Filipa da série De Volta aos 15, disponível na Netflix. Já André Luiz Frambach interpretou Elias em No Rancho Fundo, novela exibida este ano pela Rede Globo.

Futura gravidez

A atriz Larissa Manoela está casada há menos de um ano com o ator André Luiz Frambach e os dois sempre são questionados sobre a possibilidade de terem filhos. Enquanto eles não aumentam a família, a sensitiva Michelle Castro, conhecida como Dona do Destino, fez uma previsão para a atriz e falou sobre a possibilidade dela engravidar.

A sensitiva contou que Larissa tem grande chance de ser mãe de gêmeos. "As pessoas têm uma expectativa muito grande em cima da Larissa, isso aumentou ainda mais depois que ela resolveu enfrentar os pais em público. Isso deixa ela um pouco desnorteada. Além disso, os búzios dizem que ela pode ter dificuldades para engravidar, ela precisa se cuidar espiritualmente para as coisas fluírem, ela tem grandes possibilidades de ser mãe de gêmeos", disse ela.

Além disso, ela previu que Larissa pode receber uma ajuda especial em um momento de superação. "Um amigo, do sexo masculino, moreno vai dar um suporte para Larissa em um momento super delicado, que talvez ela nem exponha para todos", declarou.

