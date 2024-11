Larissa Manoela elege look de princesa para evento da Disney

Larissa Manoela marcou presença da D23, evento da Disney que acontece pela primeira vez no Brasil, e arrasou com um look de princesa

Nesta sexta-feira, 8, aconteceu o primeiro dia da D23, evento da Disney que acontece pela primeira vez no Brasil. O evento que vai até o dia 10 de novembro no Centro de Convenções Transamérica divulga as principais novidades dos estúdios Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, entre outros. Além de também mostrar as principais novidades dos parques da empresa.

Larissa Manoela foi uma das convidadad para estre primeiro dia e fez a alegria do público no local. A atriz arrasou na escolha do look digno de princesa.

A famosa usou um vestido midi vermelho bem no estilo princesa com sandálias de salto ano. Larissa ainda apostou nos cabelos soltos e no batom da mesma cor do vestido para completar a produção.

Gravidez?

A atriz Larissa Manoela está casada há menos de um ano com o ator André Luiz Frambach e os dois sempre são questionados sobre a possibilidade de terem filhos. Enquanto eles não aumentam a família, a sensitiva Michelle Castro, conhecida como Dona do Destino, fez uma previsão para a atriz e falou sobre a possibilidade dela engravidar.

A sensitiva contou que Larissa tem grande chance de ser mãe de gêmeos. "As pessoas têm uma expectativa muito grande em cima da Larissa, isso aumentou ainda mais depois que ela resolveu enfrentar os pais em público. Isso deixa ela um pouco desnorteada. Além disso, os búzios dizem que ela pode ter dificuldades para engravidar, ela precisa se cuidar espiritualmente para as coisas fluírem, ela tem grandes possibilidades de ser mãe de gêmeos", disse ela.

Além disso, ela previu que Larissa pode receber uma ajuda especial em um momento de superação. "Um amigo, do sexo masculino, moreno vai dar um suporte para Larissa em um momento super delicado, que talvez ela nem exponha para todos", declarou.

Leia também: Larissa Manoela celebra dez meses do casamento com André Luiz Frambach