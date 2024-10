Larissa Manoela: Sensitiva faz previsão para futura gravidez da atriz

Será que Larissa Manoela vai ter filhos? A sensitiva Michelle Castro fez uma previsão para a vida familiar da atriz, que se casou há menos de um ano

A atriz Larissa Manoela está casada há menos de um ano com o ator André Luiz Frambach e os dois sempre são questionados sobre a possibilidade de terem filhos. Enquanto eles não aumentar a família, a sensitiva Michelle Castro, conhecida como Dona do Destino, fez uma previsão para a atriz e falou sobre a possibilidade dela engravidar.

A sensitiva contou que Larissa tem grande chance de ser mãe de gêmeos. "As pessoas têm uma expectativa muito grande em cima da Larissa, isso aumentou ainda mais depois que ela resolveu enfrentar os pais em público. Isso deixa ela um pouco desnorteada. Além disso, os búzios dizem que ela pode ter dificuldades para engravidar, ela precisa se cuidar espiritualmente para as coisas fluírem, ela tem grandes possibilidades de ser mãe de gêmeos", disse ela.

Além disso, ela previu que Larissa pode receber uma ajuda especial em um momento de superação. "Um amigo, do sexo masculino, moreno vai dar um suporte para Larissa em um momento super delicado, que talvez ela nem exponha para todos", declarou.

Vale lembrar que Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram em dezembro de 2023. Eles fizeram uma cerimônia discreta e intimista no jardim da casa deles.

Planos de aumentar a família

Casados a dez meses, André Luiz Frambach e Larissa Manoela encantam os internautas diariamente com a relação que estão nutrindo. Em entrevista recente à Quem, o ator compartilhou seu desejo de aumentar a família e planos de ter filhos.

"É o nosso sonho ser pais. Mas ainda é muito cedo", analisou André ao veículo.

No dia 17 de dezembro deste ano, o casal celebrará as bodas de papel, marcando o primeiro ano de união. Eles se casaram em uma cerimônia intimista, exatamente um ano após o anúncio do noivado. "Casamos porque era uma coisa que queríamos muito. Moramos junto e administramos nossa carreira, nossa vida, nossa casa. Mas queremos ter tempo para a gente, para viajar e curtir bastante para quando concentramos em ter o nosso filho, a gente se dedicar", explicou ele, que atualmente está no ar como o personagem Elias Crisóstomo em No Rancho Fundo, da TV Globo.

Ainda durante o bate-papo, André compartilhou que ele e a amada têm planos de serem pais em tempo integral. "A gente quer ter um filho, e assim como cuidamos dos nossos cachorros, para ser pai, não queremos ter um filho para colocar no mundo e fazer mídia com ele ou dar na mão de funcionário para cuidar", ressaltou.

"É claro que vamos ter apoio de avós, de funcionário, e de todas as pessoas que nos ajudam hoje, mas queremos cuidar. Queremos abrir mão, de certa forma, de um período na nossa carreira, para podermos nos dedicar aos nossos filhos", prosseguiu André Luiz.

Na sequência, o artista pontuou que ele e Larissa ainda são muito novos. "A Lari só tem 23 e eu, de certa forma, só tenho 27, então enxergamos que agora é o momento da gente trabalhar bastante, tanto eu quanto ela, para daqui a alguns anos, a gente poder parar, respirar e falar: 'beleza, agora vamos ficar uns dois, três anos só com os nossos filhos' e depois voltamos a dar ênfase à nossa carreira", concluiu.

Leia também: Larissa Manoela chora após desfilar em Paris: 'Super emotiva'