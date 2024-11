Larissa Manoela exibe novas fotos do segundo pedido de casamento surpresa

A atriz Larissa Manoela foi surpreendida pelo marido, André Luiz Frambach, com um novo pedido de casamento romântico na Tailândia

A atriz Larissa Manoela está aproveitando uma viagem bastante especial ao lado do marido, o ator André Luiz Frambach. Juntos na Tailândia, os dois têm compartilhado com os seguidores alguns registros encantadores da passagem pelo local.

No domingo, 17, Larissa surpreendeu o público ao revelar que foi pedida em casamento novamente pelo amado durante o famoso Festival das Lanternas, em Chiang Mai. Juntos desde 2022, o casal subiu ao altar e oficializou a união de forma intimista e privada em dezembro de 2023.

Agora, nesta segunda-feira, 18, a artista dividiu com os fãs novos cliques do momento em que André Luiz pediu sua mão pela segunda vez. Nas imagens publicadas por Larissa Manoela em seu Instagram oficial, é possível perceber o quanto ela ficou emocionada com a surpresa do amado.

"E enfim a luz brilhou", escreveu a atriz na legenda. Nos comentários, diversos amigos e admiradores deixaram mensagens carinhosas ao casal de famosos. "Lindos! Que Deus abençoe vocês, sempre!", desejou o ex-BBB Matteus Amaral.

"Que coisa mais linda! Sonhos existem para serem realizados!", disse um seguidor. "Que vocês consigam realizar outros sonhos juntos, sejam muito felizes!", declarou outro. "Lindo demais, meu amor. Parece até cena de filme de tão encantador e perfeito!", se derreteu um terceiro.

Confira a publicação:

André Luiz Frambach detalha planos de ter filhos com Larissa Manoela

Casados há quase um ano, André Luiz Frambach e Larissa Manoela encantam os internautas diariamente com a relação que estão nutrindo. Em entrevista recente à Quem, o ator compartilhou seu desejo de aumentar a família e planos de ter filhos.

Ao longo do bate-papo, André ainda revelou que ele e a amada têm planos de serem pais em tempo integral; confira detalhes!

