André Luiz Frambach se despede de No Rancho Fundo e revela surpresas nos bastidores: 'Desafios'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, André Luiz Frambach revela bastidores de No Rancho Fundo e fala sobre realização profissional

Elias Crisóstomo, personagem de André Luiz Frambach (27), entrou em No Rancho Fundo para movimentar o último mês de exibição da novela das seis que chegará ao fim nesta sexta-feira, 1º. Na trama de Mário Teixeira (56), ele guarda o segredo de ser filho de Ariosto (Eduardo Moscovis) e se envolve diretamente com Benvinda (Dandara Queiroz).

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator relembra a emoção de receber convite para atuar em um dos núcleos centrais da reta final da trama, revela bastidores e conta como estão sendo as férias após o término das gravações.

"Primeiro de tudo, eu fiquei muito feliz de poder receber esse convite, de poder entrar nesse elenco tão maravilhoso, com essa equipe maravilhosa também, em uma novela tão linda que eu já estava assistindo, eu já adorava e já tinha uma vontade imensa de ter feito e de fazer parte. E receber esse convite pra poder fazer esses 20 capítulos finais foi um grande presente e eu fiquei muito feliz de verdade", diz.

"Eu me preparei o máximo que eu pude pra poder acompanhar todo o elenco maravilhoso e que está representando tão bem os seus personagens, histórias e o enredo. E realmente eu intensifiquei bastante os estudos, contei muito com a ajuda do Gabriel (preparador de elenco), da Iris (preparadora de fono, que ajuda muito com os sotaques) e de toda a equipe de direção também, que ele estudou todas as cenas comigo e com a Dandara, que me ambientalizou, me deixou confortável e à vontade. Então, foi tudo muito positivo, uma experiência incrível!", complementa.

Elias entrou na novela no início de outubro em cenas com Benvinda. No início, ele o personagem já demonstrava suas intenções com a jovem para conseguir informações e repassá-las ao seu pai, vilão da história. Se entregar a um papel de destaque na reta final não foi uma tarefa fácil para o intérprete.

"Eu acho que os maiores desafios foram as surpresas que eu fui tendo durante as gravações, pois a princípio o que a gente recebeu de notícia era que realmente o Elias ia movimentar a história, mas principalmente a história da Benvinda. E aí com as gravações rolando e os capítulos chegando, a gente foi vendo que ele não movimentava só a história da Benvinda, mas que ele movimentava todo esse final da novela, principalmente o enredo principal, o arco principal da história em relação a Turmalina, em relação a tudo", conta.

"Realmente foi uma grande surpresa ao ponto de eu e o Allan Fiterman (diretor artístico) precisarmos ligar para o Mário Teixeira para poder entender melhor, pois a gente viajou para Diamantina para gravar umas cenas, e aí chegaram umas cenas surpresas e a gente precisou entender do que se tratava, o que ia acontecer com o Elias, o que o personagem estava fazendo lá. Então realmente o maior desafio foram as surpresas que foram acontecendo, com a carga de história em cima do Elias, que foram surpresas muito positivas", comemora.

Mudança de visual

Para dar vida a Elias, Frambach precisou radicalizar o visual ao colocar um aplique e passar cerca de 10 horas na sala de caracterização nos Estúdios Globo. O resultado final o deixou bem diferente, a ponto de nas ruas ser reconhecido como o personagem.

"Isso foi uma coisa que eu, como artista, coloquei pra mim lá no início da carreira: como eu queria ser diferente, como personagem, do André na vida, do dia a dia. Então, se a gente pegar todos os meus personagens, eu tento sempre mudar, o máximo possível, seja na caracterização, no figurino, no comportamento do personagem que o autor escreve, mas na forma que ele respira, o ritmo que ele fala. E graças a Deus eu tenho sempre caído em equipes, em diretores, e chefes de caracterização de figurino que compram muito essa ideia de realmente sair da caixinha, sair do que é o André e poder diferenciar eles ao ponto de, de repente, nem reconhecerem o André na rua, procurarem o André na novela, já estarem vendo a cena do personagem que o André tá fazendo, mas não entenderem que, de fato, sou eu. Então, eu acho que isso é o que eu mais busco e eu fico muito feliz."

Casado com a atriz Larissa Manoela (23) desde dezembro de 2023, ele conta que em casa a mudança foi aprovada. "E não só a Larissa, como todos os amigos, a galera toda apoiou super a caracterização do Elias, gostaram muito da diferença."

Com o término das gravações de No Rancho Fundo no último dia 19 de outubro, André Luiz Frambach vai aproveitar para viajar e conhecer novos lugares na companhia da esposa. "Como a Lari também conseguiu dar um tempinho nos trabalhos, calhou da gente conseguir dar um respiro juntos, a gente vai viajar, ficar 15 dias em outro país, aproveitar pra conhecer a cultura e também relaxar um pouco", conclui.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ANDRÉ LUIZ FRAMBACH:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

Leia também: Fabio Assunção tranca faculdade para fazer Garota do Momento e promete: ‘A novela vai pegar’