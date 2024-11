Larissa Manoela é pedida em casamento novamente de maneira especial

André Luiz Frambach surpreendeu Larissa Manoela ao pedi-la em casamento novamente durante viagem especial para a Tailândia

Atualmente, Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão curtindo uma viagem especial para a Tailândia. E o ator resolveu surpreender a amada com um novo pedido de casamento. Eles já são casados há 11 meses.

Em sua conta no Instagram, o famoso compartilhou um vídeo em que mostra o anel escolhido diversas vezes enquanto Larissa está distraída. O pedido oficial aconteceu durante o festival das lanternas flutuantes.

André Luiz se ajoelhou diante da amada e fez o pedido para Larissa, que se emocionou. Na ocasião, a famosa estava usando um vestido longo branco, que combinou com o momento.

"E quando todas as luzes estiverem acesas, estaremos juntos. E quando todas as luzes apagarem, estaremos juntos. E quando tudo ficar escuro, acenderemos quantas luzes forem possíveis para que tudo volte a brilhar. Te amo, hoje para vida toda e além", escreveu André na legenda.

Larissa também mostrou o momento em suas redes sociais. "11 meses de casados e pronta para casar todas as vezes possíveis com você! É sim para a vida toda e para todos os nossos sonhos que sonhamos, realizamos e ainda realizaremos juntos. Te amo sem ponto, vírgula e nem final. 17.11.2024 - Festival das Lanternas - Chiang Mai - Tailândia".

Viagem

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões de seguidores. Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem mais do que especial na Tailândia ao lado do marido André Luiz Frambach.

No sábado, 16, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos da viagem. É possível ver que Lari escolheu uma roupa típica do país para visitar os principais pontos turísticos do local.

"Quero colocar em um potinho cada dia vivido aqui, e agora?", escreveu ela na legenda da publicação.

O último trabalho de Larissa Manoela foi como a Filipa da série De Volta aos 15, disponível na Netflix. Já André Luiz Frambach interpretou Elias em No Rancho Fundo, novela exibida este ano pela Rede Globo.

