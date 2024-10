Prestes a completar um ano de casamento com Larissa Manoela, André Luiz Frambach revelou seus planos de aumentar a família com a atriz

Casados a mais de 9 meses, André Luiz Frambach e Larissa Manoela encantam os internautas diariamente com a relação que estão nutrindo. Em entrevista recente à Quem, o ator compartilhou seu desejo de aumentar a família e planos de ter filhos.

"É o nosso sonho ser pais. Mas ainda é muito cedo", analisou André ao veículo.

No dia 17 de dezembro deste ano, o casal celebrará as bodas de papel, marcando o primeiro ano de união. Eles se casaram em uma cerimônia intimista, exatamente um ano após o anúncio do noivado. "Casamos porque era uma coisa que queríamos muito. Moramos junto e administramos nossa carreira, nossa vida, nossa casa. Mas queremos ter tempo para a gente, para viajar e curtir bastante para quando concentramos em ter o nosso filho, a gente se dedicar", explicou ele, que atualmente está no ar como o personagem Elias Crisóstomo em No Rancho Fundo, da TV Globo.

Ainda durante o bate-papo, André compartilhou que ele e a amada têm planos de serem pais em tempo integral. "A gente quer ter um filho, e assim como cuidamos dos nossos cachorros, para ser pai, não queremos ter um filho para colocar no mundo e fazer mídia com ele ou dar na mão de funcionário para cuidar", ressaltou.

"É claro que vamos ter apoio de avós, de funcionário, e de todas as pessoas que nos ajudam hoje, mas queremos cuidar. Queremos abrir mão, de certa forma, de um período na nossa carreira, para podermos nos dedicar aos nossos filhos", prosseguiu André Luiz.

Na sequência, o artista pontuou que ele e Larissa ainda são muito novos. "A Lari só tem 23 e eu, de certa forma, só tenho 27, então enxergamos que agora é o momento da gente trabalhar bastante, tanto eu quanto ela, para daqui a alguns anos, a gente poder parar, respirar e falar: 'beleza, agora vamos ficar uns dois, três anos só com os nossos filhos' e depois voltamos a dar ênfase à nossa carreira", concluiu.

