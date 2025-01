Deborah Secco mostra novas fotos de viagem com a filha

A atriz Deborah Secco compartilhou em suas redes sociais novas fotos de uma viagem especial ao lado da filha Maria Flor, de nove anos

Em suas redes sociais, Deborah Secco sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 26 milhões de seguidores.

Atualmente, está curtindo uma viagem mais do que especial ao lado da filha Maria Flor, de nove anos, fruto do seu relacionamento com Hugo Moura.

As duas estão aproveitando muito os famosos parques temáticos de Orlando, nos Estados Unidos. Nesta quarta-feira, 8, Deborah publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que ela e a herdeira aparecem se divertindo bastante o parque da Universal.

"O melhor lugar do mundo para curtir como família. Criando memórias. Obrigada Universal por me proporcionar momentos incríveis e inesquecíveis. Sempre me emociono aqui, vivendo tudo isso com a minha filha", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Comemoração

A atriz Deborah Secco compartilhou um vídeo exibindo mais detalhes de como foi a grande festa que fez para sua filha, Maria Flor, celebrar a chegada de seus nove anos em grande estilo ao lado de seus amigos.

Em sua rede social, a famosa postou o registro revelando melhor da decoração diferenciada. Autêntica, a herdeira da famosa com Hugo Moura escolheu o tema de alienígenas para o seu aniversário. Com vários elementos do espaço e E.Ts, o ambiente foi enfeitado e a menina também usou looks personalizados.

"Mais um pouquinho desse dia perfeito, aonde os alienígenas invadiram o aniversário da Maria Flor", publicou a atriz mais detalhes de como foi a festa que contou com a presença de vários amiguinhos e familiares.

Ainda em sua rede social, Deborah Secco fez um álbum com fotos do evento e encantou os fãs ao surgir ao lado do ex-marido, mostrando que eles têm uma boa relação e convivência ao lado da filha.

