Famosos escolhem a Rota Ecológica dos Milagres no verão

Celebridades apostaram em destino tranquilo para aproveitarem as festas de final de ano durante o verão: Rota Ecológica dos Milagres

O ano de 2025 acaba de começar e os famosos celebraram a chegada do ano novo em um destino paradisíaco com direito a praias de águas cristalinas. Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, João Guilherme, Marina Ruy Barbosa, Taís Araújo e Lázaro Ramos foram algumas das celebridades que estiveram na Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, durante o réveillon.

O destino oferece uma programação exclusiva com atmosfera rústica e sofisticada. Além disso, o local se destaca pela experiência mais reservada e sofisticada, que combina as festas noturnas com momentos de relaxamento durante o dia. A experiência também envolve a possibilidade de explorar a gastronomia local, as piscinas naturais, visitar a vila de pescadores e os coqueirais.

Além disso, os famosos aproveitaram o Réveillon dos Milagres, que é um evento exclusivo e que preza pelo conforto dos convidados, com estrutura pensada nos mínimos detalhes e open bar premium. Uma das atividades da celebração é o ReveillOFF, que tem a programação diurna com atividades ao ar livre, incluindo Beach tennis, futvôlei e treino funcional.

Confira alguns posts dos famosos que estiveram em Milagres:

