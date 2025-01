Marido de Isabel Veloso revela dificuldade com a esposa e o filho: 'Me preocupo'

Marido de Isabel Veloso desabafa sobre sua preocupação com a esposa durante a internação do filho: 'O câncer não para'

Marido da influencer Isabel Veloso, Lucas Borbas fez um desabafo sobre a rotina intensa com o filho recém-nascido, Arthur, na UTI Neonatal. Ele e a esposa vivem os dias com várias idas ao hospital para acompanharem a evolução do bebê, mas esta rotina fica mais intensa por causa da saúde de Isabel. Ela vive com um câncer sem cura e também precisa de cuidados para ficar bem.

Com isso, Lucas desabafou nas redes sociais. “Hoje nosso dia foi corrido! Muitas emoções também! Eu, como marido, me preocupo com a Isabel. A parte da amamentação está sendo difícil. Na UTI não existe bombinha. E ordenhar na mão está sendo algo difícil. 30 ml está sendo algo doloroso, e estamos indo quatro vezes ao dia”, disse ele.

E completou: “Estamos longe de casa, totalmente fora da nossa rotina. Não estou reclamando. Mas me preocupo com a saúde dela também. Com o novo tratamento dela. O tempo está correndo, e o maldito câncer não para para descansar!”.

Vale lembrar que a influencer Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.

Isabel Veloso mostrou visita ao filho na UTI

A influenciadora digital Isabel Veloso compartilhou um momento intimista ao exibir uma foto de sua visita ao filho recém-nascido, Arthur, na UTI neonatal. Ao lado do marido, Lucas Borbas, ela surgiu com a expressão feliz ao posar ao lado da incubadora onde seu bebê está após nascer prematuro.

“Uma semana do nosso toquinho”, disse ela na legenda da imagem. O bebê veio ao mundo na semana passada, antes do previsto. Os médicos precisaram fazer o parto por causa do quadro de saúde de Isabel, que vive com um câncer sem cura e está em cuidados paliativos. Ele veio ao mundo com 31 semanas e 2 dias.