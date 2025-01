Influencer Isabel Veloso desabafa: ‘O câncer não espera’

Vivendo com câncer sem cura, a influencer Isabel Veloso comove com desabafo sobre o filho estar na UTI e ela ter que retomar o tratamento contra o tumor

A influenciadora digital Isabel Veloso, que vive com câncer sem cura, desabafou nas redes sociais sobre como anda a sua vida. Poucas semanas após dar à luz Arthur, ela vive a rotina intensa de visitar o filho na UTI neonatal, já que ele nasceu prematuro. Além disso, a jovem vai retomar o seu tratamento contra a evolução do tumor.

Na manhã desta quinta-feira, 9, a influencer comentou que está vivendo um mix de emoções e ainda não consegue falar muitos detalhes do que está acontecendo. “Estou vivendo muitas emoções, sentimentos… Não tem sido fácil, pelo fato dele estar na UTI e não estar perto da gente… Eu, como mãe, sinto um vazio absurdo por ele ficar longe. Mas com o coração quentinho em saber que ele está bem. Só falta ganhar peso e aprender a mamar no peito”, disse ela.

E completou: “Quando eu estiver um pouco melhor emocionalmente, eu venho falar aqui com vocês, o relato de parto, coisas que senti e aprendi com tudo isso… Mas ainda não é um assunto fácil para mim, por isso ainda não comentei nada aqui com vocês”.

Além disso, Isabel contou que vai entrar com pedido judicial para receber o remédio que precisa para reduzir a evolução do câncer. “Eu voltei com meus sintomas (tosse, peito chiando e falta de ar), pois parei o corticoide. Agora que o Arthur nasceu, posso fazer o tratamento que eu preciso. Já entramos com os papeis para conseguir a medicação, ela é somente via judicial, se chama nivolumab. Espero que consiga logo. O câncer não espera”, desabafou.

Vale lembrar que a influencer Isabel Veloso foi diagnosticada com Linfoma de Hodking. Ela fez o tratamento com quimioterapia, mas este parou de fazer efeito. Com isso, ela iniciou os cuidados paliativos para controlar e aliviar os sintomas. O tumor dela está na região do mediastino, entre o coração e o pulmão, e pode causar dispneia, arritmias e dor crônica.

