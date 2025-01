Duda Reis fala sobre recuperação pós-parto e menciona 'baby blues'

Mãe de Aurora, Duda Reis contou como tem sido a recuperação pós-parto e exaltou o grande apoio que recebe do marido durante o puerpério

A influenciadora digital Duda Reis está radiante desde que deu à luz Aurora, sua primeira filha com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Bastante ativa nas redes sociais, a mamãe de primeira viagem tem compartilhado com o público detalhes de sua nova fase, incluindo os cuidados pós-parto.

Na tarde de quarta-feira, 9, Duda separou um tempo para conversar com os seguidores a respeito da maternidade. Ao longo do bate-papo, ela explicou como está sendo sua recuperação da cesárea. "Cada experiência é individual. As pessoas apavoram a gente na internet. Essa é uma das partes mais desafiadoras de quando você está gestante, imaginar o parto… dá um certo pavor. Isso aconteceu comigo", iniciou.

"Mas foi tudo tranquilo. Eu me surpreendi muito, principalmente na recuperação. A minha está sendo bem diferente do que imaginei e do que me preparei emocionalmente. Os dois primeiros dias eu fiquei bem quietinha, você sente mais, é uma cirurgia intensa, né? Você sente dor, mas não tive tontura, por exemplo", continuou ela.

Em seguida, ao ser questionada por uma internauta sobre os sentimentos pós-parto, Duda Reis contou que tem recebido muito apoio e carinho do marido durante o puerpério. De acordo com a influenciadora, Du Nunes se dedica bastante aos cuidados com ela na fase do 'baby blues', incluindo alimentação e bem-estar.

"Estou na fase do baby blues que está sendo significativa por aqui, mas, de verdade, não seria absolutamente nada sem o apoio e suporte do meu marido. Achava que era impossível, mas a cada dia que passa consigo me apaixonar mais pelo Eduardo. A primeira pessoa a cuidar de mim e se dedicar a mim é ele", disse ela.

"Não me deixar esquecer de comer, me dá todos os meus remédios, seca meu cabelo sempre que estou cansada, me acalenta, faz massagem, carinho, faz tudo por mim. Isso torna tudo mais leve, quão sortuda sou. Obrigada, meu Deus", concluiu Duda Reis.

Duda Reis fala sobre pós-parto - Reprodução/Instagram

O que é baby blues?

O termo baby blues trata-se da tristeza pós-parto. É uma condição emocional normal e afeta um grande número de mães durante o puerpério. De acordo com informações do site do médico Drauzio Varella, os sintomas podem incluir humor deprimido, cansaço, insônia, irritabilidade, ansiedade excessiva, alterações de peso e apetite.

