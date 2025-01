A cantora Maraisa usou as redes sociais para confessar encanto ao conhecer as Cataratas do Iguaçu ao lado do noivo, Fernando Mocó

Dupla de Maiara no sertanejo, a cantora Maraisa está curtindo alguns dias em Foz do Iguaçu, no Paraná, com o noivo, Fernando Mocó. Nesta quarta-feira, 8, a artista se mostrou encantada ao conhecer as Cataratas do Iguaçu.

“Acordamos e estamos aqui indo em direção às Cataratas… Vocês precisam conhecer, o lugar é lindo. Muita selva, o hotel é maravilhoso. A gente acordou hoje com vistas pras Cataratas”, contou ela, entusiasmada. Na sequência, ela publicou um vídeo exibindo a queda d’água: “Parece de mentira, mas é real”.

Ainda nos stories, Maraisa mostrou que curtiu um café da manhã romântico, com vista privilegiada ao lado do amado.

Veja os registros:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Respirei Miliviado MeM🦋🍺 (@respirei_miliviado)

Terceiro pedido de casamento

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, foi pedida em casamento pelo empresário Fernando Mocó pela terceira vez na madrugada do dia 31 de dezembro, último dia do ano. Na ocasião, o produtor sertanejo entrou no camarim da amada nos bastidores de um show em Goiás e pediu sua mão em noivado na data do aniversário da artista, que completou 37 anos, junto com a irmã gêmea.

O momento foi registrado e compartilhado por meio de um vídeo publicado nos stories do perfil do Instagram de Maraisa. O casamento estava agendado para o dia 3 de outubro de 2024, mas foi adiado após uma crise com fornecedores da festa.

“Que casar comigo de novo?”, perguntou Fernando. Enquanto ele fazia o pedido, Maraisa disparou: "Não vai ajoelhar?", perguntou ela aos risos. Com um anel em mãos e ajoelhado, a cantora responde: “De novo, amor?! Quero!”, disse. “Que lindo!”, reagiu ao ver o item e, depois, os dois trocaram alguns beijos.

Assista:

MEUS PAIS, EU AMO VOCÊS pic.twitter.com/fNWJb9bSNr — ny (@apegodamaraisa) December 31, 2024

Leia também:Maraisa se emociona ao falar de Marília Mendonça: 'Sempre um buraco'