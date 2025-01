Filha de Neymar e Amanda Kimberlly encanta ao surgir sorridente em novo vídeo

A modelo Amanda Kimberlly compartilhou um novo vídeo fofíssimo de um momento especial com Helena, sua filha com Neymar

Alerta fofura! A modelo e influenciadora digital Amanda Kimberlly encantou os seguidores na tarde desta quinta-feira, 9, ao compartilhar em suas redes sociais um novo registro da filha, Helena. A pequena, de 6 meses de vida, é fruto de uma relação com o jogador de futebol Neymar Jr.

Por meio de seus stories no Instagram, Amanda publicou um vídeo divertido da bebê toda sorridente. Na filmagem, a mamãe coruja aparece brincando com a herdeira e arrancando gargalhadas dela.

"Risadinha", derreteu-se a modelo na legenda da postagem, que também foi compartilhada por um perfil de fã-clube. Discreta, Amanda Kimberlly tem mostrado Helena aos poucos e em raras ocasiões, como as festinhas de mesversários da pequena.

Além de Helena, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga relação com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, fruto da atual união com a influenciadora digital Bruna Biancardi. Em dezembro de 2024, o casal revelou que estão à espera de mais uma menina.

Ainda no mesmo mês, o jogador de futebol viveu um momento especial ao promover o primeiro encontro de Mavie e Helena. Na ocasião, o atleta compartilhou em suas redes sociais uma foto das meninas de mãos dadas ao se conhecerem.

Helena, filha de Neymar e Amanda Kimberlly - Reprodução/Instagram

Vídeo: Reprodução / Instagram pic.twitter.com/lMJfRIs133 — CARAS Brasil (@carasbrasil) January 9, 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por amanda kimberlly (@kimberamandaa)

Neymar Jr avalia evolução pessoal nos últimos anos

O jogador de futebol Neymar Jr abriu o coração ao comentar sobre as mudanças em sua vida ocorridas nos últimos anos. Em entrevista à 'CNN Esportes', o atleta do Al-Hilal avaliou as conquistas pessoais e profissionais, dificuldades e o quanto aprendeu desde o início de sua carreira no esporte.

Ao longo do bate-papo com a repórter, Neymar falou a respeito de sua evolução há cerca de 10 anos para os dias atuais. "Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos", declarou ele; confira mais detalhes!

