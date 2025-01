Médica explica quadro de saúde do filho de Isabel Veloso e faz alerta

Isabel Veloso, que luta contra um câncer, deu à luz um menino com 32 semanas de gestação

Isabel Veloso deu à luz ao seu primeiro filho, fruto do casamento o empresário Lucas Borbas, que estava com 32 semanas de gestação, no último dia 29 de dezembro de 2024. Batizado de Arthur, o menino foi direto para a UTI neonatal, já que nasceu prematuro, antes de 38 semanas.

Em entrevista à CARAS Brasil, Tatiana Mota da Silva, pediatra e neonatologista da Clinica Mantelli, explica que a situação do filho da influenciadora digital não é simples. O parto da famosa, que luta contra um linfoma de Hodgkin, teve que ser antecipado para preservar a saúde da mãe e do bebê.

"Um bebê com menos de 34 semanas pode ter um pulmão imaturo para respirar sozinho fora da barriga da mãe, e pode precisar de suporte ventilatório. Além disso, sempre apresenta riscos de infecção, distúrbios cardiovasculares, desafios para amamentação, recuperação nutricional, entre outros", explica.

"Pra um bebê de 32 semanas, se tiver alguma necessidade, suporte ventilatório. Quanto à alimentação, dependendo do cenario, pode ser necessário nutrição parenteral, e no caso de poder alimentá-lo, o ideal é começar por sonda orogastrica pelo menos até as 34 semanas, quando o bebê começa a ter os primeiros reflexos para mamar", complementa.



O bebê está internado na UTI neonatal do Hospital Regional de Francisco Beltrão, no Paraná. Nesta terça-feira, 7, Borbas falou sobre o quadro de saúde do filho. Segundo ele, o bebê segue bem dentro do esperado pela equipe médica.

"Está tudo bem com ele, ele está se desenvolvendo bem. Tudo graças ao leite materno. Muitas pessoas não dão valor a esse leite, mas esse leite é o que salva muitas vidas de bebê. O leite materno é uma fonte enorme e rica de nutrientes, que dão aquele up no nenezão. E ele está lindo demais, está bochechudo", conta.

"Quando chegou pela primeira vez no hospital, ele chegou bem malzinho porque ele é prematuro. Na barriguinha da mãe estava tudo bem... E aí sai da barriguinha e é totalmente diferente. Mas ele está bem melhor do que nos primeiros dias", diz ainda.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ISABEL VELOSO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Isabel Veloso (@isabelvelosoo)

Leia também:Hulk posta fotos inéditas de seu casamento e se declara para Camila Ângelo