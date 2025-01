Monique Evans se pronuncia após Bárbara Evans expor afastamento: 'Não posso'

Após sua filha, a modelo e influenciadora Bárbara Evans, revelar que as duas estão afastadas, Monique Evans falou sobre o assunto

A apresentadora Monique Evans falou sobre sua vida pessoal em entrevista ao portal Quem. Após sua filha, a modelo e influenciadora Bárbara Evans, revelar que as duas estão afastadas, a esposa de Cacá Werneck contou que está vivendo uma fase delicada, com a perda de um animal de estimação, a saúde debilitada de outro, e do distanciamento da filha e dos netos.

Apesar de destacar que o desentendimento entre mães e filhas é comum, ela lamentou o momento em que a filha falou sobre o assunto. "Existem brigas sempre entre filhas e mães. Eu só acho que não é o momento dela tocar nesse assunto, pelo momento que nós estamos vivendo aqui, né? Mas eu não vou cair nessa de ficar falando mal da minha filha, eu sei o que eu vivi com ela."

Ela também comentou a declaração de Bárbara sobre sua saúde mental. "Eu sei que eu não devo nada a ela, eu fiz tudo que eu podia e a minha doença não interfere em nada", falou ela, que também lamentou o distanciamento dos netos.

"Ela sabe porque que teve a briga. É uma pena, porque não posso ver meus netos, né? Eu estou bloqueada. Então, às vezes, eu vejo através do telefone da minha funcionária que eu consigo entrar e ver como eles estão, até ver se ele já está andando. Eu não sei. Quando eu cheguei lá eles não estavam andando. Mas é isso", declarou.

O que Bárbara Evans disse?

Bárbara Evans usou as redes sociais na noite de quarta-feira, 8, para conversar um pouco com os seguidores e foi questionada sobre sua relação com a mãe, Monique Evans. "Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim, nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Nós moramos muito longe. Ela é casada com a Cacá [Werneck]. Eu vi um vídeo falando para eu largar a minha família e ir cuidar dela. Não! Eu tenho a minha família e eles precisam de mim", iniciou ela.

"3 filhos, marido, 3 cachorros e trabalho. Estamos afastadas, por opção dela! E peço que respeitem esse momento. Não irei mais me pronunciar sobre esse assunto", completou Bárbara Evans. "Você tem vergonha de ser filha de Monique Evans?", perguntou outro seguidor. "Claro que não! Eu tenho muito orgulho! Mas cada um segue a sua vida e faz escolhas diferentes. E nós precisamos aceitar", finalizou a famosa.

