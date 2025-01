Atores gêmeos são eliminados na seletiva do BBB 25: ‘Sem acreditar’

No dia do anúncio da lista oficial do BBB 25, os atores gêmeos Diego e Tiago Homci revelam que foram eliminados na seletiva do reality show

A lista oficial de participantes do BBB 25 será divulgada no final do dia nesta quinta-feira, 9, durante a programação da Globo. Com isso, os atores gêmeos Diego e Tiago Homci contaram que foram eliminados nas seletivas do reality show.

Em entrevista com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, eles contaram que estavam prestes a serem confirmados no elenco do programa quando foram dispensados pela produção. Eles estavam apenas esperando uma resposta da equipe quando foram informados de que não seriam confinados para o programa.

Os dois ficaram tristes com a negativa, mas não souberam o motivo para terem sido eliminados. “Ainda sem acreditar, passando em todas as etapas desde abril. O BBB é um projeto que tem tudo a ver com a gente e, além de tudo, podia nos trazer muitas oportunidades”, disse Diego.

Por sua vez, Tiago contou que terminou o noivado por causa do BBB. “Tive até uma briga com a minha noiva e estamos separados. Não entrei no programa e terminei o noivado, estou vivendo um luto duplo”, disse ele.

Diego e Tiago já atuaram na novela Além do Horizonte, da Globo. Além disso, eles são modelos e atletas e influencers.

Spoiler do cenário do BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt já está na contagem regressiva para a estreia do BBB 25, da Globo. Nesta quarta-feira, 8, ele compartilhou a primeira foto de um detalhe da decoração da casa do reality show.

O comunicador exibiu uma selfie de uma parede com um painel de Led com o nome do reality. Porém, ele não revelou qual é o local onde a decoração está montada.

“Primeira imagenzinha da casa do #BBB25!!!! A apresentação oficial é amanhã, dia 9… Mas ontem eu já tive o prazer de conhecer a nova decoração. Coisa LIN-DAAAAAA!!!! E teve um cômodo que me deixou emocionado… Amanhã vocês vão entender…", afirmou ele.

A equipe do Big Brother Brasil vai revelar a lista oficial de participantes na quinta-feira, 9, ao longo da programação da Globo. Neste ano, os participantes vão entrar no confinamento em duplas e também terá integrantes famosos.

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro de 2025.

