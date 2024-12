Deborah Secco mostra fotos do festão de sua filha com Hugo Moura; veja

Em álbum de fotos em sua rede social, Deborah Secco mostra como foi a festa de sua filha e de Hugo Moura, Maria Flor, que completou 9 anos

A atriz Deborah Secco comemorou os nove anos de sua filha e de Hugo Moura, Maria Flor, com um festão especial. Nesta sgeunda-feira, 10, a famosa postou fotos do evento e encantou ao exibir os detalhes originais da comemoração.

Para seu aniversário, a herdeira da artista escolheu um tema autêntico o de "espaço com E.T". A decoração foi toda feita conforme o tema e Maria Flor usou dois looks combinando com as cores dos enfeites. Deborah Secco também apostou em um vestido verde para ornar com a filha e a festa.

"Celebrar sua vida é minha maior alegria! Celebrar seu sorriso, suas conquistas, sua força e sua doçura… Retratos de um aniversário muitoooo feliz! Viva Maria Flor. Um agradecimento especial a todos que me ajudaram a tornar esse sonho possível", disse a atriz ao postar os registros do festão completo.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco celebrou a chegada de seus 45 anos com duas festas. A primeira, ela fez no Rio de Janeiro em um restaurante e a segunda, a famosa comemorou em São Paulo com um bolo gigante ao lado de famosas como Ticiane Pinheiro e a irmã de Sabrina Sato.

Veja as fotos da festa da filha de Deborah Secco:

Ex-marido de Deborah Secco está namorando?

O ator e diretor Hugo Moura usou as redes sociais no domingo, 24, para compartilhar uma nova foto com a namorada, a jornalista Maria Clara Senra. Discreto, o ex-marido da atriz Deborah Seccoassumiu o romance com a comunicadora no início de novembro, após fortes rumores de que estariam vivendo um affair.

Em seu instagram oficial, Hugo publicou um clique tirado diretamente de uma câmera analógica, com efeito preto e branco, ao lado de Maria Clara. Enquanto o diretor registra o momento especial, a jornalista aparece sorridente no fundo da foto.

É bom lembrar que o ex-casal anunciou publicamente o fim da relação em abril deste ano. O diretor e a atriz são pais da pequena Maria Flor, de 8 anos, e têm uma boa amizade.

