Virginia Fonseca revela imprevisto durante viagem com Zé Felipe: 'Tivemos'

Após embarcar para Mangaratiba, a influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou que precisou pousar na capital do estado devido ao mau tempo

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou um momento com seus seguidores nesta quinta-feira, 9. Após passar por uma cirurgia para retirada de hérnia no umbigo e uma mastopexia nas mamas em São Paulo, ela embarcou para Mangaratiba, no Rio de Janeiro, em seu jatinho particular, mas precisou pousar na capital do estado devido ao mau tempo.

"Tivemos que pousar no Rio de Janeiro porque o tempo não estava bom para pousar em Mangaratiba", relatou a influenciadora, que viajou acompanhada do marido, o cantor Zé Felipe, e de pessoas próximas. Em seguida, complementou: "Agora bora de carro até Mangara! Que Deus nos acompanhe."

Stories de Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)

Virginia mostra presente que ganhou de Zé Felipe após cirurgias: 'Sempre fofo'

Mais cedo, a influenciadora mostrou que foi surpreendida por um presente romântico que recebeu do marido. Após as cirurgias plásticas, ela foi mimada pelo companheiro com um buquê de flores, que desejava uma boa recuperação.

No registro compartilhado nos stories do Instagram, Virginia mostrou as flores brancas que ganhou de Zé Felipe, acompanhadas de um bilhete. "Meu amor, que deus abençoe sua recuperação. Você está linda! Te amo". "Meu gato sempre fofo! Te amo amor!", escreveu ela ao compartilhar o momento. Veja!

Por que Virginia fez cirurgia plástica?

Ao falar sobre os procedimentos, ela explicou: "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia", explicou ela, que completou: "Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser."

"E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta", brincou ela, que mostrou a suíte do hospital em que está. Virginia finalizou mostrando que foi acompanhada do marido.

Leia também: Médico explica os detalhes de como é a cirurgia que Virginia Fonseca realizou