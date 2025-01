Leonardo ganha declaração carinhosa da sogra, mãe de Poliana Rocha

Família unida! Mãe de Poliana Rocha, dona Eponina não poupou elogios ao falar sobre o genro, o cantor Leonardo: 'Um encanto'

O cantor sertanejo Leonardo foi surpreendido com uma declaração bastante especial e sincera da sogra, Eponina Rocha. Na tarde de quarta-feira, 8, a influenciadora digital , esposa do artista, compartilhou em suas redes sociais um registro da mãe rasgando elogios ao genro.

Poliana iniciou o vídeo explicando que, no passado, dona Eponina tinha o pé atrás com Leonardo, uma vez que ele já era famoso quando o namoro dos dois se iniciou. No entanto, com o passar do tempo, a mãe foi aceitando melhor o romance e atualmente possui uma ótima relação com o cantor.

"Você teve alguns anos que ficou ‘meio assim’ com o genro, porque ele era artista, e eu sou filha única. Hoje, você ama seu genro?", perguntou a mãe de Zé Felipe. Sem pensar duas vezes, Eponina Rocha destacou o quanto gosta do familiar.

"Amo meu genro, ele é um encanto. Me trata muito bem, tem muito carinho comigo, eu gosto demais dele", declarou a sogra de Leonardo. "Ama esse genro", escreveu Poliana Rocha na legenda, reforçando o grande carinho que a mãe possui por seu marido.

Poliana Rocha com a mãe - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha se declara para neta de Leonardo

Recentemente, Poliana Rocha usou as redes sociais para compartilhar alguns registros com Maria Vitória, neta de seu marido, o cantor Leonardo. A menina completou sete anos de vida na segunda-feira, 6, e ganhou uma festa antecipada na fazenda do avô.

Para comemorar mais um ano de vida, a filha de Pedro Leonardo e Thais Gebelein ganhou uma festa com o tema 'Moranguinho' e Poliana se declarou para a menina ao dividir uma imagem da celebração em família: "Parabéns, princesa linda da vovó Popô. Você é muito especial na minha vida", escreveu a influenciadora digital; confira detalhes!

