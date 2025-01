Gominho mostra visita à Preta Gil, internada há três semanas no hospital

Um dos melhores amigos de Preta Gil, Gominho compartilhou uma nova foto da cantora em pé durante horário de sua visita

A cantora Preta Gil segue internada em um hospital em São Paulo, onde passou por uma cirurgia delicada de mais de 20 horas há três semanas para retirada de tumores. Em recuperação, a artista tem recebido visitas de familiares e amigos próximos, que demonstram apoio e solidariedade desde que ela retomou o tratamento contra o câncer.

Na tarde de quarta-feira, 8, Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, dividiu com os seguidores uma foto da cantora durante o novo encontro entre eles. Por meio de seus stories no Instagram, o influenciador digital publicou um clique da famosa em pé, observando a vista pela janela do quarto.

"Dia a dia e nós aqui", escreveu Gominho, acrescentando diversos corações na imagem. Na manhã desta quinta-feira, 9, Preta compartilhou em suas redes sociais uma reflexão a respeito de superação, que corresponde ao momento que ela está vivendo.

"Você é a soma de todas as escolhas corajosas e da fé que nunca te abandonou, mesmo nos dias mais desafiadores. Suas conquistas, mesmo que pequenas, são a prova de que vale a pena acreditar em si mesmo. Você tem superado coisas que um dia achou que não conseguiria", diz o texto publicado.

Como está Preta Gil após a cirurgia?

Na noite da última segunda-feira, 6, Preta Gil atualizou os fãs sobre seu estado de saúde. "Amores, passando aqui para deixar vocês calmos! Eu sigo aqui minha batalha. Um dia de cada vez, com fé e a cada dia me fortalecendo mais! Obrigada por todas as orações e energias positivas, eu sinto elas todos os dias. Paz e amor no coração de todos, amo vocês! Já, já eu estou de volta", escreveu ela.

Vale lembrar que Preta foi diagnosticada com um câncer de intestino em 2023. Ela entrou em remissão no final do mesmo ano, mas em agosto do ano passado descobriu novos tumores, sendo dois linfonodos, um tumor no peritônio e outro no ureter. No dia 19 de dezembro de 2024, a cantora realizou uma cirurgia de 21 horas para remover os tumores. Desde então, segue se recuperando no hospital.

