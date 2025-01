Ana Paula Siebert enfrenta perrengue antes de viagem: 'Muito desesperador'

A influenciadora digital Ana Paula Siebert usou as redes sociais para compartilhar um perrengue que enfrentou antes de sua viagem a Paris

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, usou as redes sociais neste sábado, 25, para compartilhar um perrengue que enfrentou antes de sua viagem a trabalho para Paris. Nos stories do Instagram, ela contou que quase perdeu o voo devido aos alagamentos causados pelas chuvas em São Paulo.

"Quem me conhece sabe, eu sou a pessoa mais enrolada pra sair de casa e chegar no aeroporto... sempre correndo, me atraso com calma... ontem resolvi sair cedo, sem stress, sem correria... Assim que saio, começa a chover muito. São Paulo alagou, o trânsito parou. Levei quatro horas, em um percurso que normalmente se leva uma hora ou uma hora e meia... Todos que estavam comigo no táxi não chegaram... foi uma loucura!", relatou ela.

"Comecei a receber vídeos das estradas interditadas. O metrô alagado, as pessoas desesperadas. Um show de horror, triste", completou ela, que chegou ao aeroporto apenas 35 minutos antes do avião decolar. "Por sorte a tripulação também não estava conseguindo chegar. Então mantiveram o despache de malas aberto e embarcamos".

Já dentro do avião, ela desabafou: "Eu nunca perdi um vôo, mas ontem eu tinha certeza que perderia. Estava desesperada!". Em outro momento, contou que não poderia perder o vôo, já que estava com todos os seus compromissos profissionais planejados. "Foi muitodesesperador", lamentou ela. Felizmente, ocorreu tudo bem e, horas mais tarde, ela mostrou detalhes de sua hospedagem em Paris.

Storie de Ana Paula Siebert (Reprodução/Instagram)

