Ana Paula Siebert reage ao ver seu nome em lista com 'exposed' de influencers: 'Confesso'

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, comentou sobre o vazamento da lista que analisava o desempenho de diversos famosos no mercado publicitário.

A influenciadora digital Ana Paula Siebert, que é casada com Roberto Justus, usou as redes sociais nesta sesta-feira, 24, para comentar sobre o vazamento da lista que analisava o desempenho de diversos famosos no mercado publicitário. Elogiada por seu profissionalismo, a artista confessou que ficou orgullhosa ao ler o comentário sobre ela.

"Profissionalismo em pessoa! Super cuidadosa, atenciosa, lê o briefing certinho, ela não faz aprovação de story, mas nunca tivemos problema algum, ela é sempre pontual, raramente pedimos refação, também porque ela conseguir ser bem alinhada, o segredo é entregar um briefing bem claro. E o retorno dela é absurdo de bom, vale muito a pena!", dizia a avaliação sobre ela.

Ana Paula, então compartilhou a avaliação em seu Instagram stories e comentou: "Me achei na famosa lista dos influenciadores da semana com nota 10 e um comentário que fala muito de mim!". E complementou: "Confesso que fiquei orgulhosa de ler esse comentário. Porque eu sou bem essa pessoa mesmo. Eu valorizo demais a minha profissão e as oportunidades que tenho e também a minha equipe. Obrigada pra quem escreveu sobre mim. Ganhei meu dia!"

Storie de Ana Paula Siebert (Reprodução/Instagram)

O que aconteceu?

Para quem não acompanhou, na última quinta-feira, 23, um documento supostamente escrito por profissionais que atuam em grandes agência de publicidade no país deu o que falar nas redes sociais. A planilha, feita de forma anônima, trazia avaliações detalhadas sobre experiências de trabalho com nomes de peso, como Larissa Manoela, Gisele Bündchen, Bruna Marquezine, Anitta, e diversos criadores de conteúdo.

No documento, os influenciadores são classificados por uma nota de 1 a 10, ano em que trabalhou com ele e os comentários são divididos em duas partes: "Como foi trabalhar com esse influenciador?" e "Conselho para colegas da área". Além de Ana Paula Siebert, outros criadores de conteúdo reagiram ao conteúdo da lista. Leia mais aqui!

Veja também: Ana Paula Siebert cria tabela para a filha saber quando ela estará de volta