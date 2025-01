Ana Paula Siebert cria tabela para a filha saber quando ela estará de volta

A modelo Ana Paula Siebert, de 36 anos, compartilha detalhes do método e conta como a filha Vicky Justus, de quatro anos, lida com a saudade da mãe

A modelo Ana Paula Siebert, de 36 anos, está na França e decidiu compartilhar com os seguidores em seu perfil no Instagram um método dedicado à filha Vicky Justus, de quatro anos, para aplacar a saudade ao saber quando a mãe estará de volta. O esquema se trata de uma tabela e é usada quando a menina, fruto do casamento da modelo com o empresário Roberto Justus, sente falta dela durante as viagens.

"Tabela da mamãe pronta! Depois que comecei a fazer essa tabela com os números de dias que ficaremos sem nos ver, tudo foi mais fácil para ela. É como se meu retorno fosse palpável, sabe? E ela tem uma ideia de quanto falta. Isso conforta demais", contou por meio dos stories nesta sexta-feira, 24.

Na tabela "anti-saudade" de Vicky e Ana, a mãe colocou os dias que faltam para que a viagem acabe e ela volte pra casa. A influencer também escreveu uma série de lembretes motivacionais para a filha como"eu te amo", "estou com saudade", "melhor filha", "já está acabando" e "chego amanhã".

"Todo dia ela acorda e faz um X no dia", contou Ana Paula.

Confira, abaixo, um registro da tabela:

Ana Paula Siebert compartilha método que criou para anunciar a filha, Vicky, sobre a sua ausência - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert viaja com Roberto Justus e Vicky Justus

No último dia 2, Ana Paulo Siebet publicou por meio de seu perfil no Instagram uma série de registros em que a filha, Vicky Justus, aparece curtindo a praia em Miami, nos Estados Unidos.

Nas imagens, a menina de quartro anos surgiu com uma roupa de um ombro só na cor azul com estampa de flores vermelhas. Para completar o look, Vicky estava com um chapéu com a mesma estampa.

"Sunshine. Miami Days", escreveu Ana Paula na legenda da publicação, que significa "Luz do sol, dias em Miami". Confira!

