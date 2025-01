Semelhança entre Ana Paula Araújo e a filha impressiona na web: 'Chocada'

A jornalista Ana Paula Araújo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para fazer uma homenagem à filha, Melissa Araújo

A jornalista Ana Paula Araújo usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para fazer uma homenagem à filha, Melissa Araújo, que está completando dezenove anos. A jovem, vale lembrar, é filha da jornalista com o empresário Cristiano Londres, de quem se separou em 2011.

A apresentadora do Bom Dia Brasil, telejornal da Globo, postou uma foto com em que aparece sorridente ao lado da jovem. Na legenda, citou a idade da menina: "Dezenove". Nos comentários da publicação, os internautas não deixaram de reparar na semelhança entre mãe e filha.

"Impressionante como são parecidas", comentou o jornalista Fred Ferreira. "Tô chocada aqui. Olhei primeiro para o sorriso dela e tinha certeza que era você, mas aí eu olhei você do lado. Parece muito", observou outra. "Cópia fiel da mãe! Saúde e prosperidade para vocês!!!", disse uma terceira pessoa.

Veja a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Araujo (@appaaraujo)

Plantão da Globo interrompe jornal e assusta público: 'Pulei da cadeira'

O tradicional Plantão da Globo surpreendeu os telespectadores da emissora recentemente. Durante a exibição do jornalístico local, a vinheira interrompeu a programação e a jornalista Ana Paula Araújo anunciou que Donald Trump agora retorna à Casa Branca como o próximo presidente dos Estados Unidos.

"Acaba de ser confirmada a vitória de Donald Trump na eleição presidencial nos Estados Unidos. A agência de notícia Associated Press acaba de anunciar que o candidato do Partido Republicano alcançou o número necessário de delgados no colégio eleitoral para se tornar o 47º presidente dos Estados Unidos. Donald Trump já obteve 277 delegados, a quantidade mínima para se eleger é de 270. Mesmo antes de sair esse resultado, Trump já fez o discurso da vitória", noticiou.

