Cadê Ana Paula Araujo? Apresentadora do 'Bom Dia Brasil' revela onde está

Afastada da bancada do 'Bom Dia Brasil', Ana Paula Araujo revela onde está curtindo suas férias; confira as fotos da jornalista

A apresentadora Ana Paula Araujo está afastada da bancada do Bom Dia Brasil por conta de suas férias. Nesta segunda-feira, 17, a jornalista então revelou em sua rede social como está curtindo seus dia de folga.

Usando um look casual, composto por calça jeans e camisa confortável, a comunicadora global apareceu sorridente aproveitando o cenário colorido e uma praia da França. "Férias", disse ela ao compartilhar os cliques com seus seguidores.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem Ana Paula Araujo na paisagem encantadora. "Que lindo! Aproveita bastante", falaram. "Que delícia! Arrasa", escreveram outros. O colega de emissora, Cesar Tralli, também deixou emojis para ela, desejando um ótimo descanso.

Em agosto do ano passado, a apresentadora assumiu o namoro com o técnico de vôlei Bernardinho. Nos último dias, ela postou uma foto rara ao lado de seu eleito durante um almoço em família. Os rumores de que os dois estavam namorando se iniciaram ainda em 2024. A primeira aparição pública do casal aconteceu em agosto do mesmo ano, durante um evento realizado em São Paulo.

Veja as fotos de Ana Paula Araujo curtindo suas férias:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Araujo (@appaaraujo)

A semelhança entre Ana Paula Araújo e a filha

Recentemente, a jornalista Ana Paula Araujo usou as redes sociais para fazer uma homenagem à filha, Melissa Araújo, que completou 19 anos. A jovem, vale lembrar, é filha da jornalista com o empresário Cristiano Londres, de quem se separou em 2011.

A apresentadora do Bom Dia Brasil, telejornal da Globo, postou uma foto com em que aparece sorridente ao lado da jovem. Na legenda, citou a idade da menina: "Dezenove". Nos comentários da publicação, os internautas não deixaram de reparar na semelhança entre mãe e filha; confira o registro!

