Apontado como novo namorado de jornalista, Bernardinho quase concorreu ao governo do Rio

O técnico Bernardinho, apontado como novo namorado de Ana Paula Araújo, chegou a ser cotado para ser candidato ao governo do Rio em pelo menos três eleições

O técnico da seleção masculina de vôlei, Bernardinho (64), que se separou de Fernanda Venturini (53) em 2020, teria engatado um namoro com a jornalista Ana Paula Araújo (52), âncora de telejornais da TV Globo. Segundo a revista Veja, o casal está junto há quatro meses, apesar de não ter se pronunciado publicamente sobre o romance.



Para quem não sabe, o carioca, que foi jogador de vôlei entre os anos de 1979 e 1986, chegou a ser cotado para ser candidato ao governo do Rio em pelo menos três eleições: 2010, 2014 e 2018. No entanto, nunca oficializou a tentativa de concorrer ao Palácio Guanabara. Bernardinho sempre sofreu resistência da família, que não queria que o técnico disputasse, principalmente a ex-mulher Fernanda Venturini.

Em 2013, Bernardinho filiou-se ao PSDB após convite de Aécio Neves, então presidente nacional do partido, que o considerava favorito para disputar o governo do Rio de Janeiro, em 2014. Já em 2017, ele trocou o PSDB pelo NOVO, sigla pela qual também chegou a cogitar uma candidatura às eleições de 2018, novamente ao governo fluminense, o que não se concretizou. "Saio do Rio se ele (Bernardinho) se candidatar", ameaçou a ex-jogadora de vôlei Fernanda Venturini, em entrevista à revista Época, em 10 de março de 2018.

Ainda no mesmo ano, Venturini usou o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL carioca, para criticar a eventual candidatura do marido. No Instagram, ela disse que “só tem bandido” na política e, entre as hashtags escolhidas para acompanhar a publicação, estava #melhorsaídaGaleão, em referência ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio.