Zilu anuncia contrato em emissora de TV e faz balanço sobre novos projetos

Nesta reta final do ano, Zilu Godoi vive uma fase de mudanças e novidades. Recentemente, a mãe de Wanessa Camargo se mudou para Orlando, nos Estados Unidos, e já prepara novos projetos para 2025. Em entrevista ao portal LeoDias, Zilu revelou que foi contratada para apresentar um programa de TV, com gravações previstas para o início do próximo ano.

“Fui contratada para apresentar um programa na TVC (Tv Conect USA) com início das gravações em fevereiro. 2025 repleto de novidades e muito trabalho, nos Estados Unidos e Brasil”, contou a empresária, que também está focada em organizar sua nova casa.

Ainda durante o bate-papo, Zilu revelou que passará o Natal nos Estados Unidos, na casa de amigos. Já para o Ano Novo, ela retornará ao Brasil, onde ficará na casa da mãe, Dona Fia, em Goiânia. Após celebrar com a família, a empresária seguirá uma agenda profissional no Brasil antes de retornar aos Estados Unidos para se dedicar ao novo projeto.

Zilu revela reação ao descobrir ida de Wanessa Camargo para o BBB 24

A empresária Zilu Godoi recordou o momento em que soube da participação da filha, Wanessa Camargo, no elenco do BBB 24. A cantora entrou no reality show da Globo como Camarote e surpreendeu o público ao aceitar o desafio.

Em entrevista ao 'Gringa Cast', Zilu revelou como reagiu a notícia. De acordo com a empresária, Wanessa Camargo não a consultou antes de bater o martelo e decidir entrar no confinamento. "Eu fui contra", contou.

"Ela não falou comigo: ‘Mãe, o que você acha? Ela já disse assim: 'Mãe, eu estou indo", relembrou Zilu Godoi. Apesar de não concordar muito com a escolha da filha, ela explicou que sempre respeitou a decisão de todos os herdeiros e, desta vez, não seria diferente.

"Como mãe, eu só tenho que apoiar", concluiu Zilu. Vale lembrar que Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24 após o participante Davi Brito, campeão da edição, alegar que foi agredido pela cantora.

Recentemente, durante uma coletiva de imprensa, Wanessa abriu o coração e afirmou que não participaria novamente de um reality show. "Faria de novo? Não, mas eu aprendi muita coisa", declarou a artista.

