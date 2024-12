Após a separação, Zilu Camargo detalha vida fora do Brasil

VIDA FORA DO BRASIL

'Sou solteira, desimpedida. Não volto mais', disse Zilu Camargo; ex-mulher de Zezé di Camargo contou que mudança aconteceu por acaso há cinco anos

A empresária Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé di Camargo, explicou por que deixou o Brasil para morar nos Estados Unidos, em entrevista ao GringaCast. a famosa que vive fora do país desde 2019, contou mais sobre como se deu o processo de mudança:

"Foi por acaso. Eu vim pra cá em 2019 porque eu gostava, já tinha casa em Miami e gostava de passar dois meses... depois da minha separação, ainda melhor, ajudou minha liberdade", declarou

Na conversa, ela disse que decidiu passar o Carnaval em sua casa fora do Brasil quando veio a pandemia. A partir dessa experiência, tudo mudou. "Cheguei, começou a pandemia e aqui estou eu até hoje. Eu tirei todos os documentos, sou uma mulher solteira, desimpedida e tenho liberdade de ir e vir. Meus filhos estão crescidos", declarou.

Ela também declarou que não pretende voltar a morar no Brasil: "Eu não volto mais", avisou. Ela também disse que está em um momento tranquilo, mas não descarta um novo amor. "Eu tô mais caseira, gosto da minha casa, do meu cantinho. Se eu encontrar uma pessoa que respeite o meu espaço, pode dar certo".

Zilu Camargo ainda declarou que ainda hoje queria que o fim de seu casamento não tivesse se tornado público. "Me trouxe muito aborrecimento, muitas coisas me machucaram muito. Você faz um trabalho sério, outra pessoa também, mas tem muita coisa mentirosa na mídia. Hoje não, eu consigo lidar bem, pode falar o que quiser", disse ela.

Zilu Camargo choca ao mostrar o tamanho do closet

Zilu Camargo voltou a morar nos Estados Unidos após passar alguns meses no Brasil. Ao retornar para a América do Norte, ela decidiu mudar de casa e já está na fase final da decoração. Tanto que o closet do quarto dela ficou pronto e se destacou pela decoração luxuosa.

Em posts nas redes sociais, a loira mostrou que montou um closet de luxo, com direito a iluminação especial, espaço definido para cada área de suas roupas e acessórios e detalhes em dourado. O tamanho do espaço chamou a atenção dos internautas.