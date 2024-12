Zilu revela reação ao descobrir ida de Wanessa Camargo para o BBB 24

Foi contra? Mãe de Wanessa Camargo, Zilu contou como soube da participação da filha na edição do BBB 24: 'Não falou comigo'

A empresária Zilu Godoi recordou o momento em que soube da participação da filha, Wanessa Camargo, no elenco do BBB 24. A cantora entrou no reality show da Globo como Camarote e surpreendeu o público ao aceitar o desafio.

Em entrevista ao 'Gringa Cast', Zilu revelou como reagiu a notícia. De acordo com a empresária, Wanessa Camargo não a consultou antes de bater o martelo e decidir entrar no confinamento. "Eu fui contra", contou.

"Ela não falou comigo: ‘Mãe, o que você acha? Ela já disse assim: 'Mãe, eu estou indo", relembrou Zilu Godoi. Apesar de não concordar muito com a escolha da filha, ela explicou que sempre respeitou a decisão de todos os herdeiros e, desta vez, não seria diferente.

"Como mãe, eu só tenho que apoiar", concluiu Zilu. Vale lembrar que Wanessa Camargo foi desclassificada do BBB 24 após o participante Davi Brito, campeão da edição, alegar que foi agredido pela cantora.

Recentemente, durante uma coletiva de imprensa, Wanessa abriu o coração e afirmou que não participaria novamente de um reality show. "Faria de novo? Não, mas eu aprendi muita coisa", declarou a artista.

Wanessa Camargo comenta expectativa para chegada da filha de Zezé e Graciele

Em novembro deste ano, Wanessa Camargo se apresentou no cruzeiro do pai, Zezé Di Camargo. Em entrevista à imprensa, a artista refletiu sobre o início da carreira musical e confessou sua expectativa para a chegada da irmãClara, filha caçula do sertanejo com a atual esposa, Graciele Lacerda.

"Sou irmã-tia. Vai ser muito legal, óbvio que são 40 anos de diferença, quase avó (risos). Mas fico muito feliz, porque tenho dois meninos. E meus sobrinhos da minha ex-cunhada são dois meninos também. Minha irmã tem uma menina e um menino, então Clarinha veio trazer um refresco que estava [tudo] muito masculino. Vai ser incrível porque vai ser aquela coisa de irmã mais velha também", declarou ela.

