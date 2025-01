Graciele Lacerda fala sobre os cuidados de Zezé Di Camargo com a filha recém-nascida

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais para falar sobre os cuidados do marido, o cantor Zezé Di Camargo, com a filha do casal

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para falar sobre os cuidados do marido, o cantor Zezé Di Camargo, com a filha do casal, Clara Lacerda Camargo, que nasceu no dia 25 de dezembro. Nos stories do Instagram, ela detalhou que o sertanejo tem sido muito participativo.

"Ele está incrível! Na madrugada, eu acordo toda hora para amamentar a Clara. Toda vez que eu acordo, ele vai junto comigo, senta na caminha dela. Ele passa a noite toda acordado. Hoje eu até perguntei a ele o porquê, se depois ele fica cansado. Ele disse que não se sente bem em me ver acordar e ele não estar junto", detalhou.

Ela contou ainda como o artista participa da amamentação. "Ele está sendo muito parceiro e companheiro. Às vezes, coloco ela para mamar e dou ela para ele botá-la para arrotar. Ele acaba participando, e falou que quer aproveitar o máximo dela. Está muito bonitinho", complementou.

Quantos kg Graciele Lacerda perdeu após o nascimento da filha?

Após dar à luz Clara, a influenciadora perdeu 10 quilos dos 14 que ganhou durante a gravidez. "Engordei na gravidez 14 kg. Quando comecei a fazer o tratamento para fazer a FIV (Fertilização in Vitro), que resultou no positivo da Clara, eu engravidei inchadinha. Da descoberta da gravidez até dezembro, engordei 14 kg. Com dez dias do nascimento da Clara, já consegui perder 10 kg. Um quilo por dia", contou ela nos stories do Instagram.

Ela contou que ainda quer perder mais sete quilos e não apostou em dietas especiais. "Estou comendo comida de verdade, sem neura e sem passar fome. Acho que em mais ou menos uma semana, recupero meu peso".

