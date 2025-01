Graciele Lacerda come ovos na amamentação. Saiba se pode ou não

Comer ovos na amamentação dá gases no bebê? Graciele Lacerda mostra declaração de nutricionista sobre o alimento ser proibido ou não para quem amamenta

A influenciadora digital Graciele Lacerda é mamãe pela primeira vez e mostra detalhes de sua rotina nas redes sociais após o nascimento de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo. Inclusive, ela costuma mostrar que consome ovos no café da manhã. Porém, os internautas questionaram se ela realmente pode comer ovos durante o período da amamentação.

Com isso, Graciele compartilhou a mensagem de uma nutricionista sobre o consumo de ovos durante a amamentação para esclarecer se pode ou não. A nutricionista Mariana Laperrière comentou que o consumo de ovos na amamentação não é proibido, mas que a decisão depende da reação de cada bebê. Isso porque existe a possibilidade de alguns alimentos causarem gases no bebê.

"Os gases no recém-nascido não está só relacionado com a amamentação da mãe e sim com múltiplos fatores. Dentre eles a imaturidade do sistema digestivo e sua microbiota intestinal. Os gases no bebê acontecem a partir da segunda semana até a quarta semana, principalmente em bebês prematuros. E existe uma crença popular muito grande em determinados alimentos. Existem alimentos que fermentam mais na nossa digestão e podem interferir na digestão do bebê. A gente avalia o comportamento do bebê com determinado alimento que a mãe está comendo e ovo não causa gases”, disse ela.

Então, a médica completou: "Cada bebê é único e claro que se houver suspeita de que algum alimento está causando desconforto orienta-se avaliar e suspender algum alimento temporariamente. Lembrando que a Clara nasceu com 37 semanas e 3 dias. O bebê é considerado prematuro quando nasce antes de completar 37 semanas completas de gestação”.

Graciele Lacerda revelou quantos quilos já perdeu após a gestação

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para falar sobre o seu processo de ganho de peso na gravidez, e a perda dos quilos após dar à luz Clara Lacerda Camargo, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Ela perdeu 10 quilos dos 14 que ganhou durante a gravidez.

"Engordei na gravidez 14 kg. Quando comecei a fazer o tratamento para fazer a FIV (Fertilização in Vitro), que resultou no positivo da Clara, eu engravidei inchadinha. Da descoberta da gravidez até dezembro, engordei 14 kg. Com dez dias do nascimento da Clara, já consegui perder 10 kg. Um quilo por dia", contou ela nos stories do Instagram.

Ela contou que ainda quer perder mais sete quilos e não apostou em dietas especiais. "Estou comendo comida de verdade, sem neura e sem passar fome. Acho que em mais ou menos uma semana, recupero meu peso".

