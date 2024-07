William Bonner surge em clima de romance com a esposa em novas fotos

Esposa de William Bonner, Natasha Dantas exibe fotos 'grudadinha' no marido durante o período de folga dele do Jornal Nacional

O apresentador William Bonner fez uma rara aparição nas redes sociais ao surgir abraçado com sua esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Nesta quarta-feira, 24, ela abriu um álbum de fotos do que aconteceu nos últimos dias em sua vida e exibiu momentos de carinho com o marido.

No meio do álbum, ela mostrou duas selfies com o amado, nas quais eles esbanjaram romantismo.

Vale lembrar que as fotos foram feitas durante o período de férias de William Bonner do Jornal Nacional, da Globo. Ele ficou uma semana longe da bancada do JN para descansar e foi substituído por Cesar Tralli. Agora, o apresentador já está de volta ao seu lugar ao lado de Renata Vasconcellos.

Filha de William Bonner com o namorado

Em 12 de junho de 2024, Beatriz Bonemer, filha do antigo casal de jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, celebrou seu primeiro Dia dos Namorados de uma forma muito especial. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um vídeo respondendo perguntas ao lado de seu amado, o instrutor de voo Caio Freitas.

Discreta sobre sua vida pessoal, Beatriz participou de uma 'trend' ao lado do amado. No vídeo, ela precisava acertar respostas a perguntas sobre ele, como seu local preferido, a cor que mais gosta e onde aconteceu o primeiro beijo do casal. A herdeira dos comunicadores se saiu muito bem, acertando a maioria dos questionamentos.

Durante o vídeo, Bia revelou que o primeiro beijo aconteceu em um restaurante, que a atividade que mais fazem juntos é assistir a séries e filmes, e que o local preferido de seu amado é o céu, já que ele é piloto. Enquanto respondiam as perguntas, o casal apaixonado trocava carinhos e beijos, o que tornou o momento ainda mais especial.

Nos comentários, Bonemer exaltou a sintonia com seu namorado e perguntou: “Como não se apaixonar??”. Além disso, a influenciadora também recebeu muitos elogios dos seguidores: “Amo esse casal”, disse uma amiga próxima. “Meu casal favorito”, escreveu mais uma. “Os dois são muito lindos”, exaltou uma terceira.