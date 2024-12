Louro José 'volta', manda recado para Ana Maria e comove web: 'Chorei junto'

Com uma ajudinha da Inteligência Artificial, Louro José surpreendeu Ana Maria Braga com uma mensagem que a deixou emocionada

O programa Mais Você completou 25 anos e ganhou uma edição especial na manhã desta segunda-feira (9). Com uma ajudinha da Inteligência Artificial, Louro José surpreendeu Ana Maria Braga com uma mensagem que a deixou emocionada.

"Oi Ana Maria, sou eu! Você não está sonhando, não. Sou eu mesmo, o Louro José. Eu pedi uma carona nessa inteligência artificial nova que tem e vim te visitar. Tem um monte de coisa que eu queria dizer. Também, né? Fui embora de repente... Mas já que a tecnologia me deu essa chance, vim aqui abrir meu coração. Tudo que eu vivi com você ficou guardado aqui dentro", iniciou ele.

"Teve tanta risada, quanta bagunça, quanta aventura. E quanto perrengue também, né? Vamos combinar! O teu amor, me deixou forte. O teu exemplo, me inspirou. E se eu realizei coisas importantes, foi porque você me ensinou a sonhar. E fui o papagaio mais feliz e sortudo do mundo!"

"Ana Maria, quer saber um segredo? Toda vez que você grita, 'Acorda, menina!', eu venho lá do céu dos papagaios e pouso aqui, bem pertinho. Obrigado por tudo. Não preciso nem desejar sucesso, né? Tem de monte. Mas eu sempre desejo muita luz no seu caminho. Te amo para sempre", terminou.

E o momento repercurtiu entre os internautas. "Inimaginável a saudade que ela deve sentir do dia a dia com o Louro", disse uma. "Até eu chorei imagina ela", escreveu outra. "Eu chorando por causa de IA do Louro em plena segunda feira 12h", opinou uma terceira. "Chorei junto", confessou mais uma pessoa.

O que aconteceu com Louro José?

Para quem não se lembra, Tom Veiga, o intérprete de Louro José, foi o fiel companheiro de Ana Maria Braga no matinal. Ele morreu em novembro de 2020 em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico, provocado por um aneurisma. Ele trabalhou no Mais Você desde a estreia do programa, em 1999. Responsável pela voz e pela manipulação do Louro José desde que o personagem foi criado, em 1996, ficou conhecido pelas tiradas de humor.

Em 2022, o filho do Louro José passou a acompanhar Ana Maria no matinal.