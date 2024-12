Por que Marina Ruy Barbosa saiu da Globo? Ela diz a verdade

Marina Ruy Barbosa rompeu o contrato com a Globo após 20 anos de parceria. Saiba qual foi o verdadeiro motivo para a saída dela do canal

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu ao contar o verdadeiro motivo para ter encerrado o contrato com a Globo após 20 anos de parceria. Ela contou que decidiu romper o vínculo exclusivo para ter mais liberdade para escolher projetos de outros meios de comunicação.

"Então, foram 20 anos de Globo e acho que eu tive grandes oportunidades. Confiaram em mim para papéis importantes, eu fiz minha carreira realmente na Globo. Mas durante alguns momentos, surgiram também oportunidades para trabalhar em projetos que não eram da emissora e que me interessavam artisticamente. E não deu para fazer por conta da exclusividade", disse ela ao Portal Leo Dias.

E completou: "Então, chegou um momento… estou com 29 anos, ano que vem faço 30, acho que é uma data simbólica, nesse sentido. Eu pensei muito e falei: quero ir atrás de bons papeis, não importa aonde, seja na Globo ou streaming. E surgiu também para mim essa personagem [Suzane Von Richthofen], em um momento que estava para acabar o meu contrato e eu decidi que queria me arriscar".

Então, a ruiva ainda garantiu que pode voltar a atuar em projetos da Globo no futuro. "Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer trabalhos com a Globo, que eu amo e de certa forma me sinto em casa lá. Mas, nesse momento, artisticamente eu achei que seria muito importante para mim fazer a série ‘Tremembé’ e essa personagem. É um desafio", declarou.

Marina Ruy Barbosa exibe anel de noivado gigantesco em cliques na praia

Em julho deste ano, Marina Ruy Barbosa aproveitou suas férias em grande estilo! Na época, a ruiva usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de um passeio em uma praia da ilha de St. Barths, no Caribe. No entanto, um detalhe acabou roubando a cena: a famosa destacou seu anel de noivado luxuoso entre os registros.

Em seu perfil no Instagram, Marina abriu um álbum de fotos do passeio em que aparece posando com um biquíni off white e uma saída de praia de crochê vazada na mesma cor, com aplicações de brilho nas mangas e na barra. Mas nada chamou mais atenção do que o anel milionário que a ruiva recebeu de seu noivo, o empresário Abdul Fares; confira detalhes!

