Filha e netos de Ana Maria Braga fazem rara aparição em 25 anos do 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao receber a filha e os netos em uma edição especial de 25 anos do 'Mais Você'

A apresentadora Ana Maria Braga ganhou uma bela homenagem na manhã desta segunda-feira, 9, em celebração aos 25 anos de 'Mais Você', seu programa matinal na TV Globo. Repleto de surpresas, a edição especial contou com a presença de familiares da veterana e Léo Santana como atração musical.

Assim que entrou no palco, Ana Maria ficou bastante emocionada com a recepção da plateia, que a recebeu com muita alegria. Quem se destacou no meio dos convidados foi Mariana Maffeis, filha da apresentadora, ao lado do marido e dos 4 herdeiros do casal, netos da comunicadora.

"Além dos meus amigos colaboradores, estou recebendo um pedaço grande da família", declarou Ana Maria Braga ao cumprimentá-los. Mariana, que é discreta e costuma realizar raras aparições em público, fez questão de comparecer aos Estúdios Globo com a família para a comemoração de 25 anos do 'Mais Você'.

Pedro Maffei, filho caçula de Ana Maria, não pôde marcar presença na atração, mas enviou um vídeo especial à mãe. "Estou aqui para te desejar parabéns e feliz 25 anos de programa", declarou ele, ao lado da esposa e do herdeiro, que também deixaram recados carinhosos.

A família da Namaria reunida pra comemorar esse dia tão especial 🥹✨ #MaisVocêpic.twitter.com/X5FYypS7b2 — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 9, 2024

Quem recebeu o recadinho especial hoje foi a própria Namaria 🥰 #MaisVocêpic.twitter.com/oFomdgMfF9 — TV Globo 📺 (@tvglobo) December 9, 2024

Quem é o namorado de Ana Maria Braga? Apresentadora fala sobre relação

Discreta quanto a sua vida pessoal, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre sua relação com o namorado, o jornalista Fábio Arruda. Em entrevista à GQ Brasil, a artista falou que o companheiro, com quem se relaciona há quase 4 anos, a faz muito bem.

"Ele é um companheirão. Ele me faz rir, me faz sorrir, é um companheiro e tanto, então para mim é uma diversão", disse. Ela também revelou que, devido à agenda de trabalho, nem sempre os dois conseguem estar juntos, mas os momentos a dois são sempre preciosos.

