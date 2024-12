Professor luta por dinheiro para ajudar pai após AVC e leva bolada no Domingão

Neste domingo, 9, foi ao ar no Domingão com Huck a edição do Quem Quer Ser um Milionário? que teve a participação de Augusto Moretti

Neste domingo, 9, foi ao ar no Domingão com Huck a edição do Quem Quer Ser um Milionário?que teve a participação de Augusto Moretti, que é professor de história de 32 anos de Maringá, no Paraná, e foi ao programa com o sonho de ajudar os pais e investir no seu futuro.

Ele esteve na atração na companhia de sua esposa, Evelyn, com quem é casado há cinco anos e com quem teve o pequeno Antônio de 1 ano e 3 meses. "Meu pai teve um AVC em 2022. Quero ajudar meus pais, tenho vontade de comprar uma casa, vontade de ter mais um filho. Esse dinheiro bem investido vai conseguir gerar ainda mais frutos", detalhou ele.

Durante a atração, Luciano Huckquestionou o participante sobre o megaedifício The Line, em construção na Arábia Saudita, que foi planejado para acomodar 9 milhões de pessoas. E ele deveria responder sobre o número correto de habitantes. "Terá capacidade estipulada para quantas pessoas?", quis saber o apresentador.

"Nossa!", devolveu Moretti. "Peço silêncio da plateia porque isso esteve na mídia nos últimos tempos. Eu acho que eu pelo menos saberia chutar, isso foi bem falado nos últimos tempos, é um assunto", falou Huck. "Acho que eu estou trabalhando demais, viu, Luciano? Eu não vi", brincou o professor.

Em seguida, ele decidiu pedir a ajuda da plateia. "Eu vou jogar para a plateia para poder ter uma ideia, eu acho que vai me ajudar", disse ele. A opção correta era a letra D, de 9 milhões, que foi a mais votada pelo público.

"Você não tem mais nenhuma ajuda, se você responder e acertar, você vai a R$ 100 mil, se errar, você volta com R$ 5 mil para Maringá. A maioria da plateia escolheu a opção D", alertou o apresentador. "Eu estou aqui para jogar. Vamos jogar, eu vou acreditar na plateia, é isso! Vamos com tudo. Eu vou de letra D", escolheu Moretti.

Quanto ele levou para casa?

Augusto seguiu no jogo, mas decidiu parar a três perguntas da tão sonhada pergunta do milhão, já que ficou em dúvida sobre o que responder quando questionado sobre o nome que se dá a especialidade do profissional que estuda as formigas. Com isso, levou R$ 100 mil para casa.

Antes de encerrar sua participação, o educador mandou um recado para o público. "Como professor, eu não poderia fazer diferente, muitos jovens estão indo nessa linha do estudar não é importante. Tem gente que se dá bem na vida sem fazer graduação, mas eu acho que existe um movimento que vai contra o desenvolvimento das pessoas, do país. Eu acredito que a educação muda a vida, ela mudou a minha vida", declarou ele.

Leia também: Sabe responder? Mulher erra pergunta inusitada no Show do Milhão e perde bolada