Paula Toller publica registro raro ao lado do filho e revela curiosidade

A cantora Paula Toller celebra aniversário de 35 anos do filho, Gabriel Amora de Farias, fruto do seu relacionamento com o cineasta e ator Lui Farias

Nesta quarta-feira, 11, a cantora Paula Toller decidiu exibir uma imagem ao lado do filho, Gabriel Amora de Farias, em celebração ao sei aniversário de 35 anos. Em uma publicação no Instagram, a artista de 62 anos revelou uma curiosidade sobre o herdeiro, fruto do seu relacionamento com o cineasta e ator Lui Farias. O seu nome seria, a princípio, Amoroso.

"Amoroso era um nome que eu pensava para ele antes de nascer. Eu e Lui acabamos escolhendo Gabriel por causa da época", revelou.

Toller ainda elogiou o filho, que, segundo ela, tem um pouco do Arcanjo Gabriel, conhecido como mensageiro de Deus, e também de amoroso: "Acabou sendo o mensageiro de boas novas e muito amoroso ao mesmo tempo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Toller (@paulatoller)

Em julho, Gabriel anunciou a gravidez da esposa, Maria Fernanda. Na ocasião, ela já estava de 15 semanas. Paula comemorou a notícia: "Animada com as novidades!".

Quem é o filho de Paula Toller?

Gabriel Amora de Farias surpreendeu o público ao anunciar que será pai pela primeira vez. Ele trabalha como filmmaker ao lado da artista e também é sócio de uma empresa de sucesso no ramo audiovisual.

Gabriel trabalhou com a mãe na gravação do show Amorosa Audiovisual, feito em comemoração aos 40 anos de carreira da artista. Ele atuou como diretor e co-produtor no projeto, por meio da empresa Cassava Creative, da qual é sócio.

"A gravação do Show Amorosa Audiovisual foi um momento muito especial! Além de estar comemorando 40 anos de carreira, tive o prazer de trabalhar junto com Gabriel Farias, que dirigiu e co-produziu a gravação deste show", celebrou a artista, em seu perfil do Instagram.

Leia também: Paula Toller alfineta repórter após pergunta sobre beleza: 'Envelheci bem'