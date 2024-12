Isabela Garcia comemora 37 anos do filho com ex-baterista do Legião Urbana

A atriz Isabela Garcia parabeniza o filho, João Bonfá, fruto do relacionamento com o ex-baterista do Legião Urbana, Marcelo Bonfá

A atriz Isabela Garcia vibrou pelo aniversário do primogênito, que completa 37 anos de idade nesta quarta-feira, 11, por meio de uma publicação no Instagram. No post, dedicado a João Bonfá, a artista compartilhou vários registros do rapaz que é músico, assim como o pai, Marcelo Bonfá, ex-baterista do Legião Urbana.

"Meu filho, tantas coisas nós aprendemos juntos! 37 anos que eu cheguei tremendo naquele hospital… eu tava com medo, mas à vontade que você chegasse era tanta!", escreveu.

A atriz seguiu emocionando os fãs com o relato. "Naquela época eu não imaginava o tamanho do presente que eu tava ganhando… encheu minha vida de amor de música de felicidade! Parceiro espiritual e melhor irmão e pai do mundo! Que seu dia (e vida) sejam cheios de saúde e felicidade! Te amo Joao! Viva", prosseguiu.

Confira, abaixo, a publicação feita por Isabela no Instagram:

Isabela Garcia começou na carreira ainda criança. Ela foi revelada ao interpretar a personagem Narizinho de uma das versões de O Sítio do Picapau Amarelo.

Filha da atriz Isabela Garcia lembra fase rebelde

Gabriella Garcia é uma respeitada artista plástica. Mas a filha da atriz Isabela Garcia já teve sua fase rebelde. Ela lembrou desse período postando algumas fotos de 2010, um ano antes de virar notícia ao roubar a cena em um camarote na Marquês de Sapucaí, durante o carnaval carioca.

Gabriella reconheceu sua rebeldia e falou também da dificuldade de abandonar alguns hábitos: "Morta com essas imagens de 2010! Amo quem eu me tornei hoje mas me diverti horrores na minha adolescência. Porém não aconselho repetirem meu caminho, foi difícil perder meus hábitos, vão estudar crianças!", disse.

