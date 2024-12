A Fazenda 16: Vanessa Carvalho chora após levar fora de Sidney Sampaio

Em A Fazenda 16, reality show exibido pela Record, Vanessa Carvalho caiu no choro após se declarar e levar um fora de Sidney Sampaio

Nesta quarta-feira, 11, Vanessa Carvalho, participante de A Fazenda 16, reality show exibido pela Record, caiu no choro após levar um fora de Sidney Sampaio. "Como eu vou fazer? Como vou conviver com ele aqui?", se questionou ela.

A peoa resolveu abrir os seus sentimentos para o ator. "Você já teve um olhar diferente sobre mim?", perguntou ela. "Não, Nessa. Do fundo do meu coração, não. É aquilo que eu te falei, eu sinto muito em te dizer isso de uma forma tão sincera. Mas, assim, por isso é importante você saber de todas as coisas que eu disse antes para você. Porque não tem nada a ver com você, tá? Talvez se eu estivesse em outro momento da vida, mas eu estou muito fechado para balanço, sabe? E a gente se conheceu em um game, nesse reality aqui que eu já vim muito decidido em não me permitir nada disso", respondeu ele.

"Mas você disse que se conhecesse alguém que mexesse [com você]...", insistiu Vanessa. "Mas aí teria que ser uma situação, porque, hoje, aqui dentro do jogo, eu não olhei para ninguém dessa forma. Eu não vim aberto para isso. De verdade. É que de fato não aconteceu. Se tivesse acontecido, talvez eu chegasse para você e falasse: 'Nessa, até rolou, será que a gente pode conversar lá fora depois e ver o que vai acontecer com isso?' Mas eu preciso ser sincero com você que não. Eu te enxergo como amiga, quero muito seu bem como amiga, não quero jamais que você confunda isso para isso não te fazer mal", explicou Sidney.

Em conversa com Flor Fernandez, Vanessa desabafou e caiu no choro. "Isso dói. Fico pensando: qual é o problema comigo?", perguntou ela. "Não é com você! É uma coisa de química. Tem que bater, sabe aquela pessoa que tem um melhor amigo, e que o amigo é apaixonado, igual em um filme? E a pessoa não vê? Às vezes ele só não está vendo. Porque não é o momento. Às vezes vocês vão se encontrar em outro momento", opinou Flor.

Trapaça?

Os fãs do reality show A Fazenda 16, da Record, levantaram suspeitas sobre a atitude de uma peoa durante a formação da roça da semana. Isso porque os internautas começaram a apontar que Nessa teria cometido uma trapaça no jogo. Entenda o que aconteceu:

Nesta semana, os peões formaram uma roça quíntupla na reta final do jogo. E eles só deveriam saber da dinâmica de ter cinco pessoas na berlinda no final da formação da roça. Porém, o público aponta que Nessa teria dado uma dica sobre a dinâmica para o fazendeiro Gilsão.

Na internet, os fãs do reality compartilharam um vídeo no qual Nessa aparece mostrando cinco dedos para Gilsão após ler os Poderes do Lampião, o que seria uma indicação de que a roça era quíntupla.

Com isso, o público subiu a hashtag ‘Cancela o Poder’ no X, antigo Twitter, para pedir que a produção de A Fazenda 16 faça uma revisão da atitude de Nessa para ver se ela realmente trapaceou.

Depois da formação da roça, ela deu a entender que não deu dicas sobre a roça quíntupla. “Eu sabia do quinto banquinho, não podia falar para ninguém. E Gilsão [disse]: você podia ter dado para a Flor, para ir os quatro’, e eu não podia falar”, disse ela em uma conversa.

Por enquanto, a Record não se pronunciou sobre os rumores.

