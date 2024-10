William Bonner: Novos rumores sobre futuro dele no Jornal Nacional

William Bonner é o apresentador e editor-chefe do Jornal Nacional. Porém, sua suposta aposentadoria sempre é questionada na web. Saiba qual é o novo rumor

O apresentador William Bonner é um dos âncoras do Jornal Nacional, da Globo, e também executa a função de editor-chefe. Ele está no telejornal há mais de duas décadas e, recentemente, a possibilidade de aposentadoria dele começou a ser questionada na internet. Tanto que o colunista Flávio Ricco trouxe à tona alguns rumores que circulam pela emissora carioca.

De acordo com Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, os rumores dizem que Bonner pode deixar o Jornal Nacional nos próximos anos. O colunista contou que existe a dúvida se o apresentador ficaria na emissora até 2026, quando vai acontecer a próxima eleição para presidente e outros cargos públicos. Inclusive, esta seria uma decisão do próximo comunicador.

Além disso, Ricco apontou que o substituto de William Bonner em caso de uma aposentadoria já estaria definido. O colunista revelou que o nome mais cotado é o de Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje e é substituto de Bonner em alguns momentos do ano.

William Bonner já desmentiu os rumores de aposentadoria em 2023

Em junho de 2023, o apresentador William Bonnerusou as redes sociais para falar sobre as frequentes fake news com seu nome. Em seu Instagram, o âncora do Jornal Nacional postou uma foto em que aparece deitado e negou que está saindo da Globo e que está se aposentando.

"Depois da mentira sobre eu ter decidido deixar a Globo, depois da mentira sobre a Globo ter oferecido dinheiro para evitar essa inventada saída, veio a mentira de que a Globo estaria festejando minha inexistente desistência de aposentadoria", começou o apresentador.

E seguiu: "O nome do inventor das mentiras circulou como se fosse fonte confiável e as invenções dele proporcionaram cliques para diversos sites propagadores até que se esgotasse mais um ciclo lucrativo para os que sustentaram a desinformação. Não é prática nova."

Bonner relembrou que no ano passado surgiram as mesmas notícias e todas foram desmentidas. "No ano passado, os mesmos integrantes dessa armação tinham anunciado praticamente a mesma coisa. Foram desmentidos por mim, pela Globo e pelos fatos", acrescentou.

Por fim, o jornalista explicou que vai sair de férias, então ficará longe do Jornal Nacional por três semanas. "Para o caso de surgir alguma nova onda durante meu sumiço do JN, informo que estou entrando em férias por 3 semanas. Saúde!", finalizou.