Ao vivo, William Bonner dá conselho para repórter que está no caminho do Furacão Milton

Durante o Jornal Nacional, William Bonner e Renata Vasconcellos dão conselhos para a repórter Raquel Krahenbuhl, que está no caminho do furacão Milton

O apresentador William Bonner quebrou o protocolo durante o Jornal Nacional, da Globo, na noite de quarta-feira, 9. Ele e a colega Renata Vasconcellos surpreenderam os telespectadores ao darem conselhos ao vivo para a repórter Raquel Krahenbuhl, que está na Flórida para a cobertura do Furacão Milton.

Durante uma participação ao vivo no telejornal, Raquel contou sobre qual era a situação da região antes do furacão tocar o solo dos Estados Unidos. “O furacão Milton acelerou e deve chegar antes do previsto aqui na Flórida, possivelmente em uma ou até duas horas. Está nesse momento no mar, com ventos de 205 km/h, a cerca de 50, 60 quilômetros de Tampa, que deve ser a primeira área atingida. A gente veio aqui para Orlando, que fica a cerca de 110 quilômetros de Tampa, é uma área mais segura. Depois de cruzar o Estado, o furacão deve chegar aqui um pouco mais tarde, com ventos mais fracos, não tão intensos”, disse ela.

E completou: “A gente está aqui numa área que não é obrigatória a retirada, é uma área bem mais segura. Mesmo assim, a gente já sente os efeitos do furacão que ainda nem chegou. Chove muito e o vento só aumenta, algumas rajadas são tão fortes que a gente tenta manter o equilíbrio”.

Ao ouvir o relato da repórter, Bonner fez questão de dar um conselho para ela. “A recomendação é sempre que você se proteja, Raquel. Então, cuide-se, tá bem?”, afirmou. Logo depois, Renata Vasconcellos também reforçou o conselho. “Procura um abrigo, aí. Obrigada pelas informações”, completou.

Internautas fala sobre a repórter da Globo no furacão

A repórter Raquel Krahenbuhl, da Globo, é uma das profissionais de imprensa que está na Flórida, Estados Unidos, para cobrir os impactos do Furacão Milton na região. Tanto que um vídeo dela encarando a ventania deu o que falar na internet. Nas imagens, a jornalista quase foi arrastada pela força do vento durante a tempestade. Assista ao vídeo aqui.

Quando a imagem da cobertura dela no meio da ventania foi ao ar na TV, os internautas ficaram impressionados e falaram sobre a disposição dela em ir para o local em época de furacão. “Ela está dando a vida pela Globo”, disse um internauta. “Deus guarde ela e a equipe”, afirmou outro. “O povo achando que ela está fazendo pela empresa, mas é a chance da vida dela. Está fazendo isso por ela, pelo nome dela que será elevado depois disso tudo”, comentou mais um.