William Bonner choca ao falar de aposentadoria e de Cesar Tralli

William Bonner é questionado se apoia a notícia de que pode ser substituído por Cesar Tralli no Jornal Nacional e sua resposta surpreende. Veja aqui

O apresentador William Bonner esbanjou sinceridade ao falar sobre os rumores de aposentadoria em sua carreira. Comandando de Jornal Nacional, da Globo, ele sempre é alvo de boatos de que pode ser aposentar a qualquer momento. Agora, ele comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de sair da TV.

Em entrevista com o jornalista Hugo Gloss durante o prêmioMelhores do Ano, Bonner foi questionado sobre os rumores de que está pensando em se aposentar e surpreendeu ao confirmar os boatos. "Claro que sim. Quem é que não pensa em se aposentar? Tenho 38 anos de carreira”, disse ele.

Então, Gloss perguntou sobre os rumores de que Cesar Tralli pode ser o substituto de Bonner no Jornal Nacional e quis saber se o comunicador apoia a possível substituição. "Você apoia?”, perguntou. E ele respondeu: "Totalmente, claro que sim”.

Logo depois, o jornalista ainda elogiou o colega de trabalho. "Cesar Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho na Globo para assumir um cargo como esse na hora que chegar”, declarou.

Vale lembrar que Cesar Tralli ganhou o prêmio de Jornalismo no Melhores do Ano, do Domingão com Huck.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)

Ana Maria Braga se diverte com sinceridade de William Bonner

Recentemente, Ana Maria Braga se divertiu ao mostrar a versão sincerona de William Bonner, que "detonou" uma cantora ao entrar ao vivo no Jornal Nacional, direto dos Estados Unidos, onde cobriu as eleições presidenciais no país. O jornalista reclamou do barulho e foi bem direto ao fazer um desabafo, o que chamou a atenção da apresentadora.

"Não dá para deixar de fora um assunto que está bombando na internet. É um fato assim... É um raro momento do William Bonner, que, na sua elegância de sempre, detonou uma cantora que estava fazendo um show nos arredores da Casa Branca. Não resistimos, William", disse Ana Maria antes de mostrar o vídeo; confira detalhes!

Leia também: Filha de Fátima Bernardes surge abraçadinha com o namorado. Saiba quem é