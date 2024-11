Filha de Fátima Bernardes surge abraçadinha com o namorado. Saiba quem é

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemer esbanja romantismo em nova foto com o namorado durante dia ao ar livre

A jovem Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, aproveitou o último final de semana na companhia do seu namorado, o piloto Caio Freitas. Os dois apareceram abraçadinhos em uma foto nas redes sociais durante um passeio juntos.

Na foto, o casal esbanjou sintonia e simpatia ao surgir curtindo um passeio pelos pontos turísticos do Rio de Janeiro na tarde do último domingo, 24. Ao ver o post da namorada no Instagram, Caio comentou: “Te amo, meu amor”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Bonemer (@biabonemer)

Quem é o namorado de Bia Bonemer?

Bia Bonemer namora com Caio Freitas. Ele é piloto de avião para voos comerciais com licença para multimotores e instrumentos há alguns anos. Discreto nas redes sociais, ele costuma fazer posts sobre sua relação com a família, incluindo os dois irmãos, e também de momentos felizes ao lado dos amigos ou de seus voos.

Ele tem 30 anos e é torcedor do Flamengo. Há pouco tempo, Caio fez uma homenagem para a mãe e relembrou a história de vida dela, que saiu de casa cedo e se tornou mãe logo no início da vida adulta.

""Abandonada" pelo próprio pai, casou aos 15 anos pra fugir de uma realidade merda que vivia, com 23 já tinha seus 3 filhos. Viveu em prol dos filhos até os 33 anos de idade quando resolveu fazer algo por ela mesma e ir buscar a própria felicidade. Essa foto retrata a minha felicidade em ver você feliz mãe, e é exatamente isso, sua felicidade me faz feliz. E que você seja sempre feliz mama. Eu amo você", escreveu ele na época.

Bia Bonemer assume primeiro namorado, o piloto Caio Freitas - Reprodução/Instagram

Filha de Fátima Bernardes celebrou o primeiro Dia dos Namorados:

Beatriz Bonemer, filha do antigo casal de jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes, celebrou seu primeiro Dia dos Namorados de uma forma muito especial. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou um vídeo respondendo algumas perguntas sobre o relacionamento ao lado de seu amado, o instrutor de voo Caio Freitas.