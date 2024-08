"Vou dar o meu suor", adianta Xuxa sobre disputa contra Angélica na Globo

No próximo domingo, 25, as apresentadoras Xuxa e Angélica vão se enfrentar no quadro Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck

No próximo domingo, 25, as apresentadoras Xuxa e Angélica vão se enfrentar no quadro Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck. As loiras vão encarar o desafio da dublagem com performances e, após várias semanas de ensaios, elas contaram o que o público pode esperar desse momento.

"Eu vou dar o meu suor, mas é muito difícil. Eu quero ser feliz com a minha amiga", disse Xuxa. "A gente está se divertindo muito. Deu um nervosinho quando fomos convidadas, mas é um prazer enorme poder fazer uma coisa diferente. E a cereja do bolo são os fãs, que estão sempre vivendo esses momentos com a gente. É sempre muito legal fazer isso para eles que cresceram com a gente", contou Angélica ao GShow.

Nesta quinta-feira, 22, Angélica usou seu Instagram para compartilhar alguns cliques ao lado da amiga. Na legenda, escreveu: "Nos bastidores com minha miglez, preparando algo que vai deixar todo mundo de queixo caído! O quadro Lip Sync estreia esse domingo no @domingao, e mal podemos esperar para vocês assistirem! Vai ser simplesmente incrível! Vocês não perdem por esperar!"

Recentemente, Angélica compartilhou uma série de fotos dos bastidores de sua apresentação e mostrou alguns momentos dos bastidores. Também foi a esposa de Luciano Huck que anunciou no início do mês que ela e a amiga serão as primeiras convidadas da terceira temporada do quadro Batalha do Lip Sync.

Vale lembrar que o duelo das loiras estava marcado para o último domingo, 18. Contudo, a programação da Globo sofreu alterações em razão das homenagens ao apresentador Silvio Santos, que faleceu no último sábado, 17, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza A (H1N1). Com isso, o programa foi transferido para este domingo, 25.