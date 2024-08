Xuxa e Angélica vão se enfrentar na Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck. E a esposa de Luciano Huck mostrou os bastidores de sua apresentação

No próximo domingo, 12, as apresentadoras Xuxa e Angélica vão se enfrentar no quadro Batalha do Lip Sync, no Domingão com Huck. Para aumentar a expectativa do público, a esposa de Luciano Huck compartilhou, nesta quarta-feira, 14, uma série de fotos dos bastidores de sua apresentação.

Nas imagens, ela aparece ensaiando. “Ué, desde quando eu tenho um ballet só meu? Agradeço demais a Beta, aos bailarinos e à incrível equipe de produção pelos ensaios e dedicação de todo esse trabalho! Estou super feliz de estar ao lado da Xuxa na estreia da Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck",iniciou ela na legenda.

E complementou: "Se preparem, porque o show vai ser incrível e muito divertido! Mas agora, Xuxa Meneghel, será que você está ensaiando, hein? Porque eu vim para vencer, miglez! (brincadeira). No domingo, dia 18/08 vocês irão assistir o que estamos preparando!".

Nos comentários, Xuxa respondeu: "Oi??? Ensaiando? Eu nasci pronta.. sem ensaio tá.. pode vir que eu sou fogo tá??". E os internautas não esconderam a ansiedade. "Que emoção!! Ver você cantando novamente resgata lindas lembranças em muita gente. Tu nasceu pra brilhar!", disse uma.

"Como estou ansiosa pra esse momento ver você e a Xuxa. As loiras da minha infância juntas", escreveu outra. "Não vou perder as duas vão dar um show", disse mais uma.

Angélica anuncia disputa contra Xuxa no Domingão

Angélica anunciou no início do mês que ela e a amiga serão as primeiras convidadas da terceira temporada do quadro Batalha do Lip Sync, em que artistas competem em um duelo de dublagens.

Nos stories do Instagram, ela contou: "Oi, meus amores, eu estou muito animada em estar na estreia da Batalha do Lip Sync contra a minha amiga Xuxa, no Domingão. Estão preparados? Nós estamos ensaiando para apresentar um belíssimo espetáculo para vocês. Bom, eu amei esse convite e nos vemos no Domingão, dia 18 de agosto", disse Angélica.