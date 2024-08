Xuxa e Angélica vão se enfrentar no palco do Domingão com Huck! As loiras marcam presença na terceira temporada do quadro Batalha do Lip Sync

As apresentadoras Xuxa e Angélica vão se enfrentar no palco do Domingão com Huck! As loiras serão as primeiras convidadas da terceira temporada do quadro Batalha do Lip Sync, em que artistas competem em um duelo de dublagens. E a novidade foi compartilhada pela Luciano Huck na manhã desta sexta-feira, 9.

Nos stories do Instagram, ela contou: "Oi, meus amores, eu estou muito animada em estar na estreia da Batalha do Lip Sync contra a minha amiga Xuxa, no Domingão. Estão preparados? Nós estamos ensaiando para apresentar um belíssimo espetáculo para vocês. Bom, eu amei esse convite e nos vemos no Domingão, dia 18 de agosto", disse Angélica.

Globo adia Criança Esperança 2024. Saiba os motivos!

A Rede Globo decidiu adiar a exibição do Criança Esperança deste ano. O programa beneficente com a renda revertida para projetos sociais geralmente vai ao ar em agosto, mas este ano será exibido apenas na primeira quinzena de outubro.

De acordo com o site F5, o primeiro motivo para esta decisão é a estreia do reality show Estrela da Casa, que será comandado por Ana Clara Lima a partir do próximo dia 13. A atração será exibida de domingo a domingo, o que ocupará os espaços da programação durante o horário nobre.

O segundo motivo diz respeito às eleições municipais. Para evitar qualquer tipo de propaganda sobre candidatos, o programa vai ao ar depois do período eleitoral.

A última edição do Criança Esperança, em 2023, foi apresentada por Marcos Mion, que deve continuar no comando este ano. Além disso, a edição foi marcada pelo show de Eliana, Xuxa Meneghel e Angélica.

